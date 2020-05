Fani habla de su deseo de ser madre con Christofer: «Me ha dicho el doctor que me espere, que no es el momento»

Fani Carbajo se convirtió en la sexta expulsada de ‘Supervivientes 2020’ pero su experiencia ha sido de lo más estupenda. La concursante se lo ha pasado en grande y, aunque ha tenido algunas discusiones con sus compañeros, lo cierto es que consiguió integrarse bastante bien y hacer un concurso alejada del tema de ‘La isla de las tentaciones’, algo que no quería ni que le preguntaran.

Lo que sí que ha demostrado Fani durante todo su concurso, es lo tremendamente enamorada que está de Christofer, con quien quiere casarse y tener un hijo. La concursante volvió de la isla con muchas ganas de reencontrarse con su pareja, que le tenía preparada una sorpresa en casa de lo más curiosa: todo el suelo lleno de comida de diferentes tipos y un vestidor reformado en su casa.

Fani hablando de su deseo de quedarse embarazada | Foto: telecinco.es

La pareja tenía previsto casarse este año pero todo apunta a que lo tendrán que aplazar para el año que viene con motivo de la crisis del coronavirus. Además, Fani y Christofer quieren aumentar la familia teniendo un hijo juntos, a pesar de que la pareja tiene un hijo de una anterior relación de Fani. Jorge Javier Vázquez preguntaba a Fani durante la gala de ‘SV 2020’ si quería tener hijos y ella aseguraba que sí, a lo que el presentador insistía en si se habían puesto ya al asunto.

Esperando un mejor momento

La pareja tiene clarísimo que quieren tener un hijo en común pero la crisis del coronavirus va a paralizar en cierta medida sus planes: «Todavía no nos hemos puesto porque me da un poquito de miedo por el tema del coronavirus, entonces vamos a esperar un poquito». La concursante tiene muchas dudas: «No sé si lo pillo si se lo puedo pegar al bebé. A mí me ha dicho el doctor que me espere un poquito porque ahora no es el momento por el tema este del coronavirus».

Fani y Christofer en su casa | Foto: MTMAD

No hay duda de que Fani y Christofer tienen muchas ganas de tener otro hijo pero también están deseando pasar por el altar. «Estamos preparando ya la boda», decía Fani en la gala, pero todo apunta a que esa boda se tendrá que retrasar hasta el año 2021 si quieren muchos invitados y una gran fiesta en la que celebrar su amor.