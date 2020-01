Fani habría sido infiel a Christofer antes de ‘La isla de las tentaciones’: «Pasamos un par de días juntos»

Fani es posiblemente una de las mujeres más populares en España desde que apareció en la pequeña pantalla como concursante de ‘La isla de las tentaciones’. La infidelidad a su novio Christofer con una de las tentaciones del programa, Rubén, y la reacción de este gritando el ya viral «¡ESTEFANÍAAAA!» corriendo por la playa ha hecho que su nombre se cuele en prácticamente todos los programas de televisión. ‘OT 2020‘, la gala de los premios Goya 2020, ‘El Hormiguero’… Por supuesto su vida más allá del programa es ahora también objeto de conversación en otros programas de televisión.

Abel no quiere contar detalles de lo que ocurrió entre ellos | Foto: Telecinco.es

Si el pasado lunes 27 de enero amanecía con una portada de una conocida publicación ocupada por las imágenes que demostraban que Fani y Christofer seguían juntos tras terminar el rodaje del reality de Mediaset; la tarde de ese mismo día ‘Sálvame’ destapaba otra supuesta infidelidad de Fani a Christofer mucho antes de aparecer en televisión. «Abel asegura que él y la mujer más coreada de España habrían tenido un tórrido romance en marzo del año pasado [2019]«, decía Jorge Javier presentando ‘Sálvame’ antes de dar paso al supuesto amante de Fani. «Estoy un poco nervioso, me pilla esto un poco por sorpresa», reconoce el joven desde el que parece el sofá de su casa. El entrevistado asegura en todo momento que él no quería vender su historia a la televisión sino que Rafa Mora se entera por algún otro lado y se pone en contacto con él: «Yo a Rafa se lo niego en todos los momentos. No es algo que yo quisiera contar o vender a la televisión. Me llama Rafa, no sé por dónde ha salido, y yo se lo cuento».

Su familia desmiente el pasado de Fani | Foto: Telecinco.es

El presentador se interesa por saber cómo fue su encuentro con Estefanía mientras esta llevaba ya 6 años con Christofer: «Yo con Fani no tengo una relación como parece que se dice, ni sabía nada de Christofer. A mí todo esto me viene todo de nuevo. Es una chica que conozco y que me veo con ella«, comienza a explicar: «Yo la conozco por una red social, empezamos a hablar hasta que nos vemos y pasamos un par de días juntos«. Abel reconoce que no quiere dar más detalles de lo que ocurrió entre ellos ni lo que hicieron durante esos días: «No quiero entrar en detalles. No me gusta esto«, le decía a Jorge Javier Vázquez: «Yo le pregunté si tenía novio y ella me dice que no«, se excusa. El joven si reconoce que él se enteró posteriormente de que sí tenía una relación cuando se vieron y tomó la decisión de apartarse: «Yo me enteré muy brevemente que esta chica tenía pareja y continuamos con un trato normal. Yo me aparté sin más, ella me lo notó y se lo dije», asegura que fue el fin de su relación sentimental.

Un familiar de Fani: «Quiere ser famosa»

Pero Abel no sería el único que ha puesto en duda a Fani en la televisión. Un familiar de esta también se puso en contacto con ‘Sálvame’ para desmentir la supuesta dura infancia que la concursante contó en su vídeo de presentación: «Es todo mentira y ya es muy poca vergüenza», decía a través de una llamada telefónica: «Y ahora que si se ha criado en una familia desestructurada… Que es una mentirosa que no le ha faltado de nada, tanto a ella como a su hermana. La madre, por circunstancias de la vida, eligió un camino nada bueno. Se tuvo que criar con su abuela y con su tía«.

Fani, ajena a todo con sus amigas famosas | Foto: Telecinco.es

Tampoco dudó en señalar que lo único que quería Fani era conseguir la fama de la que ahora tanto está disfrutando: «Por tele, por fama. Ella ya lo había intentado mucho. Había intentado ir a ‘Gran Hermano’, a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Ella quería ser famosa a costa de quién sea, aunque sea a costa de hundir a su novio«, reconoce. Y es que el pasado 25 de enero ‘Sábado Deluxe’ destapó otras dos relaciones pasadas de la famosa Estefanía con dos hombres famosos: Mario Arteaga, concursante de ‘Gran Hermano 4’, quien aseguró que la joven se acercó a él porque era famoso y que entre ellos hubo un romance durante «bastante tiempo»; y Jacobo Ostos, quien reconoció que la conocía desde hace muchos años, aunque este no especificó que tipo de relación hubo entre ellos.

Fani, ajena a todo drama

Y mientra Fani no deja de ocupar minutos y minutos de televisión tanto en ‘La isla de las tentaciones’ como en otros del grupo Mediaset, esta vive ajena a todo divirtiéndose con sus nuevas amigas famosas: Oriana Marzoli y Yamina Queijo (‘Mujeres y Hombres y Viceversa’). Y parece que el famoso grito de su novio le hace mucha gracia y poco le importa todo el sufrimiento que este implicó. En un vídeo compartido en las redes sociales de Queijo se puede ver como en un restaurante lleno de gente estas gritan su nombre y la concursante lo único que hace es reírse a cámara y seguirles la broma. De hecho la propia Fani ha compartido en sus stories de Instagram el momento en el que también gritan durante la gala de los premios Goya 2020 y se enorgullece de la reacción de Penélope Cruz, que se ríe al escucharlo.