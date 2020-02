Fani le da un adecuado zasca a Gonzalo tras sus comentarios sobre Cristofer

Fani Carbajo demostró en el debate de La isla de las tentaciones que no se va a callar ante los comentarios malintencionados de los listos de turno.

Fani Carbajo demostró en el debate de La isla de las tentaciones que no se va a callar ante los comentarios malintencionados de los listos de turno. Si los ofendiditos que se la cogen con papel de fumar tildaron a Fani de todo lo que les apetecía, confirmando su machismo y su ausencia de respeto por la libertad de la joven para encamarse con quien quiera, ella respondía ayer a Gonzalo de forma directa.

El pelirrojo sevillano que va de listo y de gracioso, comentaba sobre la reconciliación de Fani y Cristofer que «él es una persona que no tiene amor propio ni dignidad, me volqué con él, pero no está en mi grupo de amigos».

«Pues mira, ahora mi novio está conmigo y tu novia no está contigo» fue la más que adecuada respuesta de Fani a la frase anterior. Fani justificaba su actitud indicando que «No se lo merecía, me dejé llevar y fui feliz. Fui super egoísta y no me puse en su piel en ningún momento, me puse una coraza».

«Mucha gente me dice que pasa mucho, pero yo lo hice ante las cámaras, me dejé llevar. Y ahora tengo que ver lo mal que lo pasó». En las redes sociales el personal ha perdido los papeles indicando que Fani está embarazada de Rubén y que lo que pretende es colarle el niño a Cristofer cuando es totalmente falso.

Fani podría estar en Supervivientes por lo que la joven se prepara para una nueva etapa en su carrera en televisión. Quizá haya llegado la hora ya de que mujeres con personalidad y con las ideas claras protagonicen todo tipo de formatos para confirmar que una mujer puede hacer lo que le de la gana sin que nadie la tache de nada. ¿Qué piensas tú a este respecto?

