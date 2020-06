Fani pide perdón a Sonsoles Ónega por su encontronazo en ‘La Casa Fuerte’

Si para Sonsoles Ónega ya fue un reto la sección Fresh de ‘Ya es mediodía’, donde aprendió el nombre de muchos habituales en Mediaset y se enteró de historias que probablemente no había oído en su vida, más lo ha sido presentar ‘La Casa Fuerte’. En el reality ha tenido que poner orden, escuchar insultos y ver unos comportamientos lamentables por parte de algunos concursantes, que se están haciendo la vida imposible unos a otros.

Fani y Sonsoles Ónega en ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco.es

Además, la propia presentadora sufrió la ira de una de las concursantes en uno de los debates. Se comunicó a Fani que su hijo había suspendido tres asignaturas, a lo que contestó: «Será música, plástica y valores… Pero él se ha esforzado mucho y lo importante es que pase al instituto». Fue entonces cuando Sonsoles Ónega comentó: «Precisamente valores…».

«Sonsoles, no me ha gustado nada porque no tienes ni idea de la educación que doy a mi hijo», le reprochó a la presentadora. Sorprendida, Sonsoles Ónega se disculpó por el malentendido: «En ningún momento he querido ofenderte como madre, ni a tu hijo, que es un menor. Yo también soy madre. Te pido disculpas y siento que te hayas llevado un disgusto».

Fani recapacita

Una semana más tarde, Fani Carbajo recapacitó y al igual que Sonsoles Ónega se disculpó al ver que la concursante se había enfadado, Fani le pidió perdón por sus formas: «Te quería pedir perdón por cómo te hablé el domingo pasado«. Ante estas sinceras palabras, la presentadora aceptó sus disculpas y el tema quedó zanjado.

Fani pide perdón a Sonsoles Ónega | Foto: Telecinco

Lo que no ha quedado zanjado es lo que llevó a que Sonsoles Ónega y Fani Carbajo tuvieran una conexión. La presentadora pasó a Fani con su tía Maite para que pudieran hablar sobre Raquel, la otra tía de Fani que está ganando dinero en televisión a su costa.