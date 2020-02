Fani quiso vender en televisión lo de su dudosa paternidad un año antes de ‘La isla de las tentaciones’

Si algo ha traído ‘La isla de las tentaciones’ a la pequeña pantalla -además de buenos datos de audiencia- han sido nuevos rostros a Mediaset. Pero sin duda de todos ellos ha habido uno que ha destacado sobre lo demás: Fani. La madrileña se ha convertido en la más conocida de todas gracias a su novio, Christofer, quién protagonizó la famosa escena gritando por la playa de manera desesperada su nombre: «¡ESTEFANÍA!».

Pero los grandes momentos no se quedaron ahí. La concursante se hizo notar incluso desde su vídeo de presentación en el que contó que nunca llegó a saber quien era verdaderamente su padre pero que ella se barajaba dos posibilidades: Emilio, el cantante de Los Chichos; o José, el de Los Chunguitos. Unas palabras que parecían haber sido dichas sin mucha relevancia pero que tras el éxito del programa han convertido este tema en uno de los más recurrentes en todos los espacios de Telecinco.

Fani y Christofer en una imagen promocional del reality | Foto: Telencinco

Pero el pasado domingo 2 de febrero en ‘Viva la vida‘ se destapó que igual esa confesión de Fani en su vídeo de presentación no era tan inocente como se había creído al principio. «¿Crees que ella lo contó porque creía que no se iba a emitir?«, le preguntaba Emma Gracía a la tía de la principal protagonista de esta historia. Antes de que respondiese, la presentadora quiso dejar clara su opinión: «Yo creo que ella lo contó porque le dio la gana y le importa tres pimientos que haya salido porque lo ha dicho también dentro de ‘La isla de las tentaciones’«, hacía referencia a que la concursante también habló de este durante su estancia en la isla.

Pero fue entonces cuando José Antonio Avilés destapó el pastel de la famosa Estefanía y contó las verdaderas intenciones detrás de sus palabras. «Ella llamaba también a representantes de televisión y a mí, que trabajo aquí, me llamó en febrero del año pasado diciendo: ‘Oye, no sé si soy la hija de Los Chichos o Los Chunguitos y quiero salir a contarlo«. Unas declaraciones que apuntaban a que la concursante parecía haber querido dar el salto a la fama mucho antes y que el reality de Mediaset simplemente fue la oportunidad perfecta para conseguirlo: «Fíjate si esto va a más que estuvo en su tiempo a punto de sentarse en un ‘Deluxe’ para contarlo«, asegura.

Emilio de los Chicos lo niega todo

Pero quien si se ha pronunciado ya al respecto a este tema ha sido Emilio González Gabarre, el cantante de Los Chichos. Este habló con ‘Sálvame’ respecto a su supuesta paternidad de la cantante del concurso y la ha negado rotundamente: «Cuando yo la vi me extrañó. Me dije: ‘Que está hablando?’. Me molesta por mi familia, por mis hijos y por mi mujer, que es una mujer cristiana. No puede decir esto a estas alturas», aseguraba.

Fani ha sido tanteada para ‘Supervivientes 2020’ | Foto: Telecinco

El intérprete no negó en ningún momento haber conocido a la madre de Fani ya que en sus años jóvenes «he tenido muchas novias», y asegura: «No he tenido ninguna fina. Puede ser que la conozca, que haya venido a ningún concierto». Pero lo que tiene claro es que no va a entrar en el juego mediático que se pretende generar en torno a él: «No me haría las pruebas porque no quiero dar carnaza a este tema. No tengo nada que esconder. Me molesta que diga esto«.