Fani, sobre la guerra entre Rocío Flores y Ana María en ‘SV 2020’: «No te apoya para no salir nominada»

Rocío Flores entró en ‘Supervivientes’ pisando fuerte y protagonizando numerosos enfrentamientos con Antonio Pavón o Yiya. La indiferencia y el no sacar la cara por ella de Ana María Aldón es algo que no entienden ni fuera ni dentro del concurso ya que ambas pertenecen a la misma familia y tienen buena relación. Aunque en un principio, la nieta de Rocío Jurado ha intentado que no le afectase esa «traición» por parte de la mujer de Ortega Cano, finalmente se ha sentido muy decepcionada.

Fani ha dejado muy claro que está de parte de Rocío Flores y no entiende como Ana María Aldón no le paró los pies a Yiya después de todas las faltas de respeto que estaba cometiendo hacía Flores: «Ella dice que ha tenido una conversación con alguien que él ha dicho que ella haga su concurso y no se meta en el de Rocío. Es respetable pero no entendible. Yo no lo entiendo. La está viendo llorando por la mañana por la tarde, por la noche, la está viendo machada. Si le hubiera dicho a Yiya o a Pavón que se pueden discutir las cosas calmados hubiera calmado las aguas pero no lo ha hecho por miedo a que no la nominen«, ha explicado la protagonista de ‘La isla de las tentaciones’.

Fani hablando con Rocío Flores en ‘Supervivientes 2020’|Foto: telecinco.es

Rocío Flores, por su parte, ha explicado que entiende que no lo haya hecho y que tampoco le quiere poner en un compromiso pero no ha podido evitar que le doliese porque ella, si la situación hubiese sido a la inversa, si hubiese salido en su defensa: «Me siento mal porque no le quiero poner en un compromiso. Tengo 23 años y soy capaz de defenderme sola. Que es verdad que me han avasallado y que yo por mi familia saco lo que no tenga. Pero entiendo y respeto que ella haga su concurso como quiera», ha confesado dejando entender que al final son dos concursantes independientes y que cada una tiene que jugar como quiera.

Gloria Camila opina sobre el distanciamiento entre Ana María y Rocío Flores

En el plató, Carlos Sobera ha aprovechado para preguntar a Gloria Camila cuál es su opinión al respecto: «Es verdad que Ana María no lo hizo bien en el sentido de apoyar a Rocío«, ha dicho dejando claro que no le ha gustado la no intervención de la mujer de su padre. Pero ha querido ir más lejos criticando que los demás concursantes digan que les parece mal que Ana María no interviniese pero que ellos tampoco lo hicieran.

Gloria Camila en el plató de ‘Supervivientes 2020’|Foto: telecinco.es

«Creo que no solamente tendría que haber sido ella la que tendría que haber apoyado a Rocío. Creo que hay que tener un poco más de humanidad y de compañerismo y se está viendo cómo Yiya ya está sobrepasando los límites del respeto y ya tenían que haberle dado un toque de atención hace mucho tiempo», ha dicho sobre la actitud del resto de compañeros de su sobrina. El padre de Rocío Flores también ha coincidido con Gloria Camila: «Todos deberían haber intervenido cuando en la palapa se le estaba faltando el respeto a Rocío y con más razón Ana María por se parte de la familia».