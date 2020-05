Fani, sobre su hijo: «El padre no lo quería tenerlo pero yo necesitaba que alguien me quisiera de verdad»

Fani Carbajo ha vuelvo a España después de varios meses de aventura como concursante de ‘Supervivientes 2020‘. Y a pesar de la alegría de encontrarse de nuevo con Cristian y con su hijo, la superviviente ha tenido que hacer frente a todo lo que se había dicho de ella durante todo este tiempo, concretamente a toda la información que salió a la luz sobre su pasado que no fue especialmente fácil.

Uno de estos capítulos complicados de su vida fue cuando se quedó embarazada de su hijo. Ella misma reconoce que no era una chica fácil y que no tenía la mejor actitud con quien le rodeaba, especialmente con sus abuelos, quienes se hacían cargo de ella por la ausencia de su madre. La sensatez le llegó de golpe cuando, con 23 años, se quedó embarazada.

Fani se sinceró con Emma García | Foto: Telecinco.es

Esta noticia no llegó precisamente en el mejor momento y, por lo tanto, ese niño no era buscado. Esto vino acompañado además de que, el que era su pareja, no quería convertirse en padre en ese momento: «El padre no lo quería«. A pesar de esta negativa, la propia Fani tenía claro que sería madre, con o sin él.

Finalmente fue sin él, pero la superviviente tenía claro que necesitaba tener ese hijos más que nada en la vida: «Necesitaba un amor de verdad«, le confesó a Emma García. Y esa fue la frase que se repitió: «Necesito que alguien me quiere de verdad«. Una declaración de intenciones y amor de la que nunca se llegó a arrepentir.

La relación con su madre

Durante esta visita a ‘Viva la vida’, Fani también explicó de viva voz como fueron los últimos años de su madre y contó toda su verdad acerca de su repentina muerte, apenas un año atrás de irse a Honduras. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura que, a pesar de las circunstancias, su familia siempre estuvo pendiente y en contacto con su madre.