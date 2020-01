Fani sobre su paso por ‘La isla de las tentaciones’: «Me arrepiento de haberle hecho tanto daño a Christofer»

Fani acudió a un encuentro digital en las redes sociales de ‘La isla de las tentaciones’ para comentar lo que ha pasado en los últimos programas del reality y para responder a algunas preguntas de los espectadores. Las respuestas que ha dado la concursante han dejado a todos bastante sorprendidos, especialmente porque se la veía bastante afectada por todo lo que está viviendo desde que la gente la reconoce por su paso por el programa.

La concursante ha reconocido que a pesar de estar «bien» ahora mismo, las críticas que está recibiendo en las redes sociales por su actitud en el programa le han afectado bastante: «Al principio leía las redes porque para mi todo este mundo es nuevo, pero la verdad es que ya no lo leo porque las críticas las acepto, pero la gente es demasiado dura«, afirmaba Fani que decía no entender por qué muchas personas la trataban así cuando lo que ella había hecho «pasa diariamente en la mitad de España» y la única diferencia es que ella lo había hecho en la televisión: «La gente se está cebando un poco», reconocía.

Fani| Foto: Telecinco.es

Asimismo, la concursante reconoció que solo se arrepentía de una cosa en su paso por el concurso: «Me arrepiento de haberle hecho tanto daño a Christofer», reconocía Fani que además explicó que pensó muchas veces en parar y hablar con su novio y que hasta se lo dijo a sus compañeras.

Fani también quiso hablar de sus celos y es que cuando ella comenzó esta aventura se definió como una persona muy celosa: «A mi me cuenta muchísimo confiar en la gente porque siempre me han defraudado y me han hecho mucho daño, siempre he tenido esa coraza, pero no solo con Christofer, también con mis amigos», reconocía la concursante que aún así aclaraba que ella siempre había sido celosa pero no «una enferma de celos» como a lo mejor había dado a entender en el programa: «Me cuesta mucho confiar en la gente y últimamente me están demostrando quienes sí están a mi lado y quienes no», afirmó.

Fani fue la que propuso ir al reality

En las redes sociales se ha especulado mucho sobre que Fani en cierta forma obligó a Christofer a ir al reality, algo que la concursante ha querido desmentir de forma rotunda: «Me llamaron a mi y yo se lo propuse a él, lo estuvimos hablando y el aceptó, en ningún momento me dijo que no (…) Se está diciendo por ahí que yo le he obligado, Christofer tiene 28 años ya es mayorcito, entre los dos llegamos al acuerdo de ir, yo no le puedo obligar, pero es cierto que la iniciativa fue mía», aclaró.

Fani| Foto: Telecinco.es

De igual forma Fani ha reconocido que se queda más con «las cosas buenas» de su paso por el programa que, con las malas, sin embargo, reconoce que no sabe si volvería a entrar a algo así: «Una vez que lo has vivido y sabes las cosas… no se, es muy complicado«, reconoció la concursante.