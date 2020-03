Fani sufre un mareo mientras pesca en ‘Supervivientes 2020’: «Estoy ida, me encuentro muy mal»

Fani es una de las concursantes más cuestionadas del momento. Pero eso no quita que cuando una concursante tiene problemas y está en apuros. Eso es lo que le ha pasado a la madrileña, que ha sufrido un mareo mientras estaba en el agua intentando pescar: «Voy a ver si pesco y se lo dedico a mi hijo por su cumpleaños«, soñaba antes de sufrir el percance.

Ayudada por Elena y por Ferre, la superviviente ha sido conducida debajo de un árbol donde daba sombra y podía poner los pies lo alto de un tronco. Rápidamente Jorge, a pesar de haber tenido un fuerte enfrentamiento con ella por el arroz hace días, ha acudido a ver qué le ocurría.

Elena y Ferre ayudando a Fani a tumbarse / Telecinco.es

Tratando de que se relajara y se le pasara el mareo, el Guardia Civil le ha estado preguntando a Fani por su hijo, por la edad que iba a cumplir… pidiéndole también por favor que no cerrase los ojos ni se durmiera hasta que llegase el doctor: «Fani no te duermas, abre los ojos Fani«.

Fani: «Estoy ida, me encuentro muy mal»

«Estoy ida, me encuentro muy mal«, le decía la concursante al doctor cuando ha acudido a la playa para conocer la situación de Fani. «He procurado estar cerca de Fani porque a pesar de todo no deja de ser una compañera, no deja de ser una persona«, decía mientras tanto el Guardia Civil al ser preguntado por su reacción ante el mareo de su compañera.

Fani recuperándose del mareo / Telecinco.es

Por su parte, desde plató, su novio Christofer ha comentado que Fani es propensa a que, «cuando piensa que está mal, lo piensa más todavía y peor se encuentra. Habrá sido un simple bajón de azúcar y les dará a todos», quitándole importancia al mareo que había sufrido su pareja.