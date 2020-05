Fani (‘Supervivientes 2020’) responde a las críticas de Oriana Marzoli: «Nadie quiere ser como tú»

Fani Carbajo ha llegado de ‘Supervivientes 2020’ con ganas de poner los puntos sobre las Ies y zanjar todo lo que se dijo de ella durante su estancia en Honduras. Por ese mismo motivo acudió a ‘Sábado Deluxe‘ y a ‘Viva la vida’ para desmentir todo lo que había dicho su hermana sobre la trágica muerte de su madre. Tras esto, ahora ha sido el turno de responder a Oriana Marzoli, la que también fue concursante de ‘Supervivientes’ y que no fue precisamente uno de sus grandes apoyos durante el concurso.

Fani con la amiga que compartía con Oriana | Foto: Instagram

A través de su canal de Mtmad, Fani se ha despachado a gusto diciendo todo lo que opina de la ahora colaboradora de televisión: «Voy a responder a Chorriana ya que no mediáticamente no le interesa a nadie y ya no la llaman». Tras esto, dejaba claro que el problema que tiene la venezolana no es una reciente enemistad con una amiga suya sino que lo ha tenido siempre con todas sus amigas. «No es que solo hayas roto la amistad con Jasmina, es que la has roto con todo el mundo. Estás mas sola que la una. Eres una persona tóxica que lo único que haces es envenenar«.

Eres muy mentirosa, manipuladora y lianta

La que también participó en ‘La isla de las tentaciones’ asegura que Marzoli es ‘conmigo o contra mí’ y eso sería lo que hace que todo el mundo acabe siendo su enemigo: «Deja a la gente vivir y vive tu vida. Estás todo el día quejándote», y le deja claro que, pese a que ella se crea perfecta, no es para nada un espejo en el que mirarse: «Nadie quiere ser como tú porque tú tampoco eres el mejor ejemplo a seguir. Todo el día con las extensiones. ‘¡Qué guapa soy! ¡Qué tipo tengo!’. Cuando tengas 50 años a ver dónde estás porque eres una persona que no ha currado en su vida».

Oriana con la amiga de Fani | Foto: Instagram

Y es que Fani y Oriana hubo un tiempo que compartieron grupo de amigas y para que la concursante de ‘Supervivientes 2020’ conoce de primera mano la vida de la venezolana y no ha dudado en sacar a relucir algún que otro trapo sucio. «¿Tengo que recordarte todas las veces que tú le has sido infiel a tu último novio? ¿O tengo que recordarte por qué te has ido a Australia? Para estudiar inglés no… Un día llegaste a casa y te encontraste un tanga que no era una tuyo. Eres muy mentirosa, manipuladora y lianta».

Y ya para terminar no dudó en recalcar la supuesta obsesión de Oriana Marzoli con encontrar el amor en hombres con dinero: «Lo único que haces es buscar un maromo forrado porque sabes que el circo mediático se te va a acabar, como a todos«, y asegura que lo hace para poder seguir dando se caprichos de valor como son los bolsos caros. Incluso llega a contar también en el vídeo que un día Christofer, su pareja, le habló de un amigo suyo que podría estar interesado en ella y esta lo primero que preguntó era por su dinero. «Para que veas que clase de persona eres».