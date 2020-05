Fani (‘Supervivientes 2020’) sobre la muerte de su madre: «Yo creo que ha sido una tercera persona»

El salto de Fani Carbajo de ‘La isla de las tentaciones’ a ‘Supervivientes 2020’ la convirtió en una auténtica celebridad en primer plano, pero significaba también que su interés mediático reclamase saber mucho más de su vida personal. Esto hizo que saliese a la luz un pasado complicado de la concursante a causa de que su madre había estado en el mundo de las drogas y que había fallecido apenas un año antes de poner rumbo a Honduras.

Mientras ella se encontraba en el concurso, fueron su tía Mayte, su defensora en sus platos, y su hermana, con la que tiene una mal relación, las que contaron todo sobre su vida y dieron versiones muy diferentes de lo que había ocurrido en torno a la muerte de su madre Vicky. A ellas se fueron también sumando otras voces de personas anónimas que decía conocer la historia de Fani.

«No tienes derecho a sentarte a hablar de mí»

Ahora, tras su regreso de ‘Supervivientes 2020’, ha sido ella misma la que ha hablado sobre su vida en ‘Viva la vida’ para contar su verdad y desmentir aquello que se dijo que no era cierto. «Me duele tener que hablar de temas que yo no he sacado a la luz«, reconoce Fani nada más sentarse junto a Emma García. Sin duda la actitud de su hermana Rebeca una de las cosas que más le dolió: «Puedes pensar x cosas de mi, pero no dejas de ser mi hermana y no dejas de saber todo lo que he vivido. Puede que su infancia haya sido mejor que la mía pero no tienes derecho a sentarte aquí a hablar de mí«, asegura.

También le sorprendió gratamente que su padre (el que considera de verdad su padre a pesar de las sospechas de ser hija de un conocido cantante) haya dado la cara públicamente por ella y que incluso hubiese llamado a ‘Supervivientes 2020’ por el Día del padre: «No me esperaba que mi padre… Él se enfadó conmigo por el tema de los apellidos pero no me esperaba unas palabras tan bonitas«.

Fani se sorprendió por los mensajes de su padre en televisión | Foto: Telecinco.es

En cuanto a la historia que se contó en torno a la muerte de su madre, la propia Fani asegura tener pruebas más que suficientes para demostrar que su versión es tal cual la realidad. «Mi madre se enganchó cuando volvió con el padre de mi hermana pequeña. Todas las hermanas han sufrido muchísimo con mi madre y ninguna la incitó a tomar nada«, dice sobre los rumores de que salía de fiesta con sus tías cuando ya era drogodependiente.

«No era una drogodependiente que estaba todo el día en la calle»

Tal y como explica la propia superviviente, a pesar de la situación de su madre, toda la familia sabía de ella y estaban en contacto siempre que ella lo necesitaba a pesar de pasar mucho tiempo en la calle. «Ella cuando necesitaba algo nos llamaba. No era una drogodependiente que estaba todo el día en la calle. Nosotros la llevábamos a casa pero si se quería ir, se iba». Durante un tiempo ha estado siempre arropada por todos independientemente de todo viviese en ese momento: «Ha estado viviendo en casa de mi tía abuela, también en una habitación, en una calle, en los hospitales».

También los médicos que la trataban durante su proceso de desintoxicación la tenían controlada por las sesiones a las que acudía para tomar su dosis de metadora (un opiáceo para la sustitución progresiva en persona con dependencia a la droga). Fue cuando empezó a faltar a estas sesiones cuando se preocuparon su estado. «Al principio la Policía no nos hacía ni caso porque era drogodependiente hasta que yo hablé con la Policía Judicial», recuerda Fani. «Mi tía se ha metido a buscarla en sitios donde estaba esa gente metiéndose cosas«.

Fani asegura que siempre contó con su hermana tras la muerte de su madre | Foto: Telecinco.es

Finalmente llegó la llamada que desgraciadamente terminaría con esa larga espera: «Recibo yo una llamada de la Policía, que ya han encontrado el cuerpo de mi madre», y fue entonces cuando empezaron las diferencias con su hermana: «Empiezo a llamar a mi hermana, llamo a Cristofer y me voy para Madrid. Ella me responde a las 8 de la tarde desde las 11 de la mañana«.

Luego empezaron las diferencias sobre hacerse cargo o no de gastos funerarios y Fani asegura tener todos los mensajes en los que le hacía saber de que gastos tendrían que hacerse cargo. Unos mensajes a los ella nunca le respondió y fue en el momento de pagarlos cuando, a través de Cristofer, le hizo saber que no iba a poner dinero de su bolsillo. «Yo le dije de hablar las cosas antes del entierro para no hacerlo allí. Yo conté con ella para todo«.

«Yo estoy haciendo lo posible para darle una mejor vida a mi hijo»

Por este mismo motivo, Fani ha querido dejarle un mensaje muy claro a su hermana para zanjar de una vez por todas todo lo que había ocurrido: «Yo estoy haciendo lo posible para darle una vida mejor a mi hijo. Si a ella le fastidia que haga esto que se compre un libro y cambie de canal. Yo nunca he hablado de ella«, sentencia.

En cuanto al motivo de la muerte de su madre, Fani asegura que todavía no se ha aclarado: «Al principio nos dicen que pudo ser por una tercera persona, por una golpe, por un posible estrangulamiento… Todavía no tenemos la autopsia porque el caso no está cerrado, no se ha determinado la causa de la muerte«. Pero ella tiene su propia teoría.

«Yo creo que ha sido por culpa de una tercera persona«, asegura. Antes de morir, su madre tenía una pareja «que también era drogodependiente» estaba ingresado en un «psiquiátrico» y empezó a decirle a los doctores «que está muerte, que se ha ido». Pero en lugar de saber a qué se estaba refiriendo, recibió el alta y nunca supieron nada de él. «Esa persona vive en la calle y no sabemos nada».