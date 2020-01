Fani y Andrea tienen su primera discusión en ‘La isla de las tentaciones’: «Eres una persona tóxica»

Las chicas han tenido su primera discusión en ‘La isla de las tentaciones’. El buen ambiente no podía durar para siempre y en el programa del pasado 23 de enero se pudo comprobar. Todo comenzó cuando Andrea se besó con Óscar en la piscina y Fani le pidió que recrease el momento para ella porque se lo había perdido. «Ahora no me apetece, yo se lo doy cuando me apetece», le decía Andrea a lo que Fani muy sorprendida la catalogaba de «borde» por esa contestación: «Si tú me dices dale un beso, no le voy a dar un beso porque ahora mismo no me surge», le respondía Andrea. Fani le recalcaba que le había dicho ese comentario «de broma», no para que se lo tomase tan en serio.

Tras esta breve discusión Fani quiso darle su opinión a Andrea y le pidió que no le diese esperanzas a Óscar si no le gustaba realmente, ya que el tentador si que se estaba empezando «a pillar» por ella: «Si tú estás segura de que no te vas a liar con él porque no quieres problemas con tu novio, deja de calentarle y deja de darle esperanzas«, le decía Fani. Entonces Andrea le respondía que no le estaba dando esperanzas y que no necesitaba los consejos «de nadie».

Fani y Andrea en ‘La isla de las tentaciones’| Foto: Telecinco.es

A partir de aquí todo estalló por los aires y es que Fiama vino al rescate de su amiga Andrea y se la llevó para que pudiesen hablar sobre lo que había ocurrido, pero en ese momento Fani llegó para intentar poner un poco de cordura en el asunto: «Has empezado a meter mierda», le decía Andrea a Fani: «Qué me estás contando, si yo lo único que te he dicho es venga, anda no me lo creo, dale un beso», le decía Fani muy sorprendida por todo lo que estaba pasando.

En ese momento Fiama, en vez de intentar calmar las aguas, lo que hizo fue echar más leña al asunto: «Tú puedes meterte en lo de todo el mundo, pero a ti no te pueden decir nada«, decía la pareja del extronista. «Yo no me he metido, no pongáis palabras en mi boca que no he dicho», decía Fani a lo que Andrea la catalogaba de «falsa». «Mira de verdad, paso de tu culo, eres una niñata», le decía Fani a Andrea mientras que esta y Fianma no paraban de llamarla falsa.

El intento de solucionar las cosas

A la mañana siguiente, Fani decidió acercarse a Andrea y a Fiama para disculparse e intentar que todo se calmase: «A ver, Andrea, no pienso volverme a meter en nada y te pido perdón», dijo Fani a lo que Andrea le respondió: «Yo al final solo quiero tener una relación cordial, no voy a estar de malas, pero si que es verdad que yo pienso que eres una persona tóxica, porque has intentado comerme la cabeza e imponerme tus pensamientos«, dijo Andrea.

Fiama, Fani y Andrea en ‘La isla de las tentaciones’| Foto: Telecinco.es

«Si lo has pensado así lo siento, yo solo quería darte mi opinión«, explicaba Fani a lo que Andrea y Fiama seguían insistiendo en que ella trató de «imponer su opinión»: «Para mi te metiste en mi discusión con Andrea», le dijo Fani a Fiama a lo que esta muy enfada se marchó: «Eso es lo que me molesta que me cambies la versión en mi cara», le dijo Fiama. Tras esto, las tres se marcharon igual o peor que la noche anterior, por lo que Fani al cabo de un rato decidió volver a acercarse para solucionar las cosas y, aunque Fani y Andrea no estaban muy por la labor, al final aceptaron tener un trato cordial y apoyarse cuando una estuviese mal.