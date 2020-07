Fani y Christofer, aislados en ‘La casa fuerte’ para no estar junto a Ferre y Cristina

Las últimas semanas de concurso están siendo muy complicadas para Fani y Christofer. Después de que la pareja tuviera que lidiar con los comentarios de la tía de ella asegurando que se había dedicado a la prostitución -algo que ella negó al ver los vídeos de las declaraciones- vivieron un momento de muchísima ilusión por los síntomas de embarazo que manifestó. Pero el negativo en los análisis para salir de dudas hicieron saltar todo por los aires y sus compañeros consideraron que todo lo había hecho para llamar la atención y como parte de un papel que ya llevaba pensado.

Desde entonces nada ha vuelto a ser igual. Tanto es así que la pareja, que no deja de pensar, después de una fortísima discusión ya olvidada, en cómo será su boda, ha tomado una decisión: «Solos, no quiero saber nada de nadie. Parece que les jode vernos felices, que nos tienen envidia. Me siento humillada«, decía Fani sentada sobre las piernas de su chico y sin poder evitar las lágrimas al pensar en la situación tan desagradable que están viviendo.

Fani derrumbada por lo que está ocurriendo / Telecinco.es

Pero esa tristeza se ha convertido en enfado cuando han visto las imágenes de lo que comentaban sus compañeros a su espalda. «Humilidad Fani tiene poca«, comentaba Ferre en una charla en el jardín en la que Oriana consideraba que Fani «intenta imponer a la gente que piense como ella». «Se cree que todos somos como Christofer«, añadía el de ‘Supervivientes 2020’.

Ferre a Fani: «Te estás haciendo la víctima»

Al escuchar esas palabras, el aludido le pedía que no se metiera en su relación porque él no se mete en la relación de nadie o en las peleas que hay o no entre el resto de las parejas: «Cada uno tiene su relación como la quiera llevar y punto, y yo no me meto. Antes de criticarnos que miren su propio ombligo«.

Ferre considera que Fani se hace la víctima / Telecinco.es

Por su parte, Fani ha explicado que ha decidido apartarse del grupo porque no quiere pasar tiempo con Ferre y Cristina: «Yo estuve hablando con Christofer, solucionamos el tema y hemos decidido estar solos porque hay una pareja con la que no nos llevamos bien y con la que no vamos a estar. Pero tampoco me parece bien que si tienen algún problema, no me lo digan a mí». «Te estás haciendo la víctima«, insistía Ferre sin que parece que puedan llegar a un entendimiento con lo amigos que se hicieron en Honduras, llegando a llamarse hermanos.