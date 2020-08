Fani y Christofer anulan su boda por el problema del coronavirus: «No iba a disfrutar nadie»

Era una de las bodas más esperadas del momento y mucho se había especulado sobre dicho momento, pero lo que nadie esperaba era la noticia que la propia Fani iba a contar en ‘Viva la vida’. El programa arrancaba con una Fani muy seria, que recibía a Toñi Moreno en los pasillos de Telecinco y a la que le decía que ya no se iba a casar. La sorpresa ha sido absoluta, teniendo en cuenta que el día anterior había estado subiendo fotos con su novio Christofer.

Además, en ese poquito cebo que han hecho han contado que al plató estaba previsto que acudieran Fani y Christofer juntos, pero finalmente era ella la que llegaba sola al programa. Poco después de estas declaraciones en las que no se ha dicho nada más, el novio compartía una imagen de lo más romántica y escribía: «Por que te eligiría a ti una y mil veces, como mi mujer, la madre de mis hijos, mi amiga y sobre todo mi acompañante de vida. Te amo». Esto disipaba todas las dudas sobre una posible ruptura previa a la boda.

Fani cuenta que ya no se casan | Foto: telecinco.es

Pues bien, cuando Fani ha vuelto a plató a desvelado el gran misterio que, por otro lado, ya se intuía: «La situación del covid está cada día peor, yo no quiero que nadie se contagie por una boda, no iba a ser una boda bonita, no íbamos a disfrutar. A la una todos en casa, hay que mantener las distancias, no podía acercarme a los invitados. Lo tenía todo, pero desde el jueves hemos estado dándole vueltas a todo», contaba. Además, ha despejado todas las dudas sobre una supuesta crisis asegurando que Christofer se había quedado en casa para quedarse con su hijo.

No hay fecha prevista

Lo que la concursante de ‘SV 2020’ ha querido dejar claro es que la nueva boda no tiene fecha porque la situación del coronavirus es totalmente imprevisible: «No he puesto fecha, no voy a poner fecha, vamos a ver cómo avanza la cosa». Fani ha querido desmentir que hubiera algún problema en la pareja y decía: «Te juro que no hay nada más. Estamos buscando un bebé y me he comprado un test que te dice si estás ovulando y todo».

Fani y Christofer hablando de su boda | Foto: telecinco.es

Christofer daba una sorpresa a su pareja entrado por skype y contando cómo habían decidido posponer la boda: «Estuvimos dándole vueltas el jueves y primero va la salud de los demás. No iba a ser una boda bonita, no se iba a poder disfrutar… Muchas cosas. Me da muchísima rabia, pero es que me cago en el covid». Fani, por su parte, no descarta que se casen de manera privada ellos solos y después ya celebrarlo con invitados, pero por ahora no hay nada pensado.