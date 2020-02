Fani y Christofer retoman su relación tras las infidelidades de Fani en ‘La isla de las tentaciones’

El último programa de ‘La isla de las tentaciones’ fue emitido el pasado 13 de febrero. En este se pudo saber al fin, qué es lo que había pasado con las parejas del programa y con diferencia, lo más sorprendente de la noche fue la decisión de Christofer de volver con Fani.

Aunque desde hacía algunas semanas salieron fotos de ellos dos juntos y se rumoreaba que le habían dado otra oportunidad a su historia, una parte la audiencia no quería creerse que fuese verdad que el chileno hubiese sido capaz de perdonar a Fani después de todo lo que esta le hizo en el reality: «Llegue a mi casa, necesitaba estar sola, analizarlo todo y darme cuenta de la situación. Me di cuenta de que echaba mucho de menos a Christofer«, le explicaba Fani a Mónica Naranjo.

Fani y Christofer besándose y confirmando que siguen juntos| Foto: Telecinco.es

La exconcursante explicó que cuando se vio sola se preguntaba una y otra vez «qué había hecho», por lo que comenzó a llamar a Christofer para pedirle perdón por todo lo que le había hecho sufrir: «Al principio no me quería perdonar, decía que había sido muy fuerte para él y muy duro, pero al final me perdonó«, aseguró Fani que en ese momento vio entrar al chileno por la puerta.

Christofer, más feliz que nunca besó a Estefanía y explicó que, aunque estuvo «bastante mal» hoy en día estaba muy feliz: «Fani y yo tuvimos una pequeña conversación y creo que se dio cuenta de su fallo, de lo mucho que estaba arrepentida y que verdaderamente yo soy el amor de su vida«, sentenció el exconcursante.

«Yo decidí perdonar a Fani porque en el fondo, incluso cuando abandoné la isla, yo la seguía queriendo, a pesar de todo», aseguró que en ese momento su pareja decidió pedirle perdón públicamente: «Se que me he portado fatal contigo, he sido muy dura, te he pedido mil veces perdón, pero te lo quiero pedir delante de toda España. Perdóname, te quiero, no quiero que sufras. ¿Me perdonas?», dijo la exconcursante a lo que Christofer le contestó que «claro» que le perdonaba.

En qué punto se encuentra su relación

Lejos de pensar que esto podría haber enturbiado su relación, Christofer admitió que le había hecho más fuerte: «Para mí fue lo más duro de mi vida pero ahora estamos mejor», aseguró el chileno. «Estamos muy bien, avanzando. He conseguido con esto mejorar mis celos y no le tengo tan absorbido«, confesó Fani.

Fani y Christofer tras anunciar su vuelta | Foto: telecinco.es

A su vez, Christofer admitió que aunque le costó perdonar a Fani y conseguir volver a confiar en ella, lo había conseguido: «Me ha costado bastante volver a confiar en ella pero, si me preguntas a día de hoy, sí vuelvo a confiar en ella. En este tiempo me ha demostrado que me quiere, que ha luchado por mí y que realmente vale la pena esta relación», dijo el exconcursante. «Mi relación con Christofer ha salido muy reforzada de ‘La isla de las tentaciones’, hemos salido de la mano juntos», aseguró Fani.

Fani se reencuentra con Rubén

Momentos antes de saber que Christofer y Fani se habían dado una oportunidad, la exconcursante tuvo un encuentro con su extentación. Aunque al principio este encuentro estuvo lleno de reproches, ambos terminaron abrazándose y deseándose lo mejor. «Has estado 6 meses sin saber de mi y has venido aquí (…) Fuiste un falso, jugaste conmigo, yo estuve contigo hasta el final, te demostré que me gustabas, mi novio se fue, sabías que estaba sufriendo y en la hoguera final tuviste el valor de dejarme porque decías que no confiabas en mí», le dijo Fani muy enfadada.

Fani y Rubén| Foto: Telecinco.es

Aunque Rubén trató de justificar su comportamiento, finalmente terminó pidiéndole perdón a la exconcursante e incluso lanzándole algunos halagos que, hizo que a Fani se le cayese la pose de tía dura y terminase perdonando a Rubén y abrazándole. Pero eso si, dejó bien claro que nunca volvería a tener nada con él.