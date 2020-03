Fani y Ferre, nuevos nominados de ‘Supervivientes 2020’

Las nominaciones siguen siendo el epicentro de ‘Supervivientes’ y los concursantes tienen que decidir a quién quieren ver fuera del concurso. Con la unificación, la amplitud de decisión ha sido mucho mayor y los concursantes han podido elegir entre muchos más compañeros para nominar, algo que ya empezaban a echar en falta.

Los concursantes han pasado una noche de máxima tensión, sobre todo después de la grandísima discusión que ha habido entre Rocío Flores y Fani contra Jorge y Nyno, antes de que este último fuera el expulsado. El arroz fue el culpable de esta discusión entre los concursantes y ha provocado que las nominaciones hayan sido muy directas y concisas.

Fani Carbajo en la playa en la foto oficial de ‘Supervivientes 2020’

De hecho, los primeros en nominar eran Fani y Jorge que se nominaban mutuamente tras la discusión por la discusión del arroz. La concursante comentaba que había algo que no le gustaba del Guardia Civil y viceversa, por lo que era una nominación muy clara. Tras esto, Rocío nominaba a Ferre y Elena hacía lo propio con Fani. Las nominaciones han provocado que como nominados del grupo salieran empatados Fani y Ferre, lo que ha hecho que el líder se viera obligado a tomar una decisión.

Desempate y nominado del líder

Albert Barranco consiguió hacerse con el título de líder después de la mítica prueba de amnea, en la que logró pasar más de tres minutos bajo el agua. Este título le permite nominar a una persona directamente, pero se ha encontrado con una misión antes: desempatar entre Fani y Ferre. El concursante ha tomado la decisión de nominar a Fani, convirtiéndose así en la nominada del grupo.

Ferre en la playa en la foto oficial de ‘Supervivientes 2020’

Por su parte, a Barranco le quedaba otra decisión por tomar y decía: «Me sabe fatal nominar a Ferre pero es que no me queda otra. Tengo mi grupo de la preconvivencia que no lo puedo tocar y con Rocío tengo una amistad inquebrantable«. Ferre se quedaba asombrado por la decisión del líder y no dudaba en decirlo: «No me lo esperaba. Me parece muy raro. Él sabrá», decía molesto.