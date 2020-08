Fecha de estreno y primer tráiler de la cuarta temporada de ‘The Crown’ con Lady Di y Margaret Thatcher

Después de que se confirmaran los fichajes de Jonathan Pryce y Elizabeth Debicki como el Duque de Edimburgo y Lady Di respectivamente para las temporadas cinco y seis de ‘The Crown’, era de esperar que Netflix ofreciera algo sobre la cuarta temporada, que ya está grabado y está pendiente de emisión. Y así ha sido.

Después de una larga espera se ha dado a conocer el primer tráiler de la cuarta temporada. En los poco más de 30 segundos que dura se puede ver a la Reina Isabel, así como a dos personajes que se incorporan en esta tanda de capítulos: Lady Di, interpretada por Emma Corrin, y Margaret Thatcher, a la que da vida Gillian Anderson.

Mientras se escucha decir «Algo tan importante como la Monarquía no puede fallar» se ve una imagen de Olivia Colman interpretando a la Reina Isabel antes de ver retazos de escenas protagonizadas por la que fuera Primera Ministra de Reino Unido entre 1979 y 1990 y por la Princesa Diana.

The monarchy. Above all else. @GillianA and Emma Corrin join Olivia Colman in Season Four of The Crown, arriving 15th November. pic.twitter.com/Z4RPvzb32R

