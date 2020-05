Feliciano López sobre el confinamiento con su mujer Sandra Gago: «Ha sido una pequeña prueba de fuego»

En la ronda de videollamadas que Pablo Motos está haciendo desde ‘El hormiguero’ para conocer cómo están pasando el confinamiento caras conocidas de diferentes sectores de la sociedad le ha tocado el turno a Feliciano López. El tenista ha hablado de cómo lleva el no poder entrenar y cómo está siendo la cuarentena junto a su mujer Sandra Gago.

«Nosotros -los tenistas- estamos siempre viajando. El otro día le decía a mi mujer que una de las cosas buenas ha sido el poder estar en mi casa y disfrutar de mi casa durante más de dos semanas seguidas, que no lo he podido hacer en los últimos veinte años», decía el deportista sacando el lado más positivo a la crisis sanitaria mundial por el coronavirus.

Feliciano López y Sandra Gago en la MBFWMadrid julio 2019

Precisamente, al hablar de su mujer, el presentador ha querido saber cómo estaban llevando el confinamiento como ‘recién casados’: «Ha sido una pequeña prueba de fuego. Ella me ha podido acompañar a muchos de mis torneos, pero no deja de ser una prueba. Estamos recién casados, hemos estado conviviendo juntos dos meses aquí. La prueba ha sido superada, de momento no me puedo quejar«, decía al respecto.

Feliciano López, muy ocupado durante el confinamiento

No obstante, aunque esté confinado en casa y no pueda ir a entrenar, Feliciano López ha comentado que lleva un día a día muy atareado que empieza entre las siete y las siete y media de la mañana: «Me levanto, bajo a la cocina y me pongo a escuchar a Alsina a las ocho mientras me tomo un café y saco a mi perro a dar un paseíto. Luego vuelvo y estos días he estado súper liado con el torneo virtual que hemos creado los mejores jugadores del mundo y ha sido un exitazo tremendo».

Feliciano López hablando con Pablo Motos en ‘El hormiguero’ / Antena3.com

Ya por la tarde dedica algo de tiempo a Instagram, red social a través de la que está teniendo algunas conversaciones con sus compañeros de profesión. Un día a día que no se le ha hecho nada pesado: «Se me ha pasado volando este tiempo, a veces cuando me daba cuenta ya era la hora de cenar». Y casi que muchísimo mejor porque todavía tardará algunas semanas más en poder recuperar su rutina deportiva y mucho más en poder volver a competir, algo que le produce mucha tristeza: «Vamos a ser de los últimos«, aseguraba con resignación.