Felipe de Edimburgo: Toda la verdad detrás de la ‘separación’ de Harry y Guillermo en el fuenral del duque de Edimburgo

A pocas horas de que tenga lugar el funeral por el príncipe Felipe de Edimburgo continúan surgiendo ciertas polémicas en torno a la posición que ocuparán el duque de Cambridge y su hermano, el duque de Sussex en el sepelio. Era ayer cuando el Palacio de Buckingham confirmaba la lista definitiva de los asistentes a las exequias. Un grupo reducido de apenas 30 personas para mantener en todo momento las medidas de seguridad, entre los que destacaban los nietos de las hermanas del marido de la Reina, ya que ellas no habían podido asistir a su boda en 1947 por estar casadas con miembros del Partido Nazi.

Una de las cosas que más llamaba la atención era que entre el duque de Cambridge y el de Sussex va a ubicarse su primo, Peter Phillips, además de que la Reina ha decidido que no se lleven uniformes militares, en este caso como gesto hacia el príncipe Harry, ya que desde su salida de “La Firma” ya no puede hacer uso de este tipo de indumentaria por no tener los títulos militares honoríficos que le otorgó la monarca.

A pesar de que el hecho de que Harry y Guillermo estén separados por su primo ha generado un sinfín de especulaciones, la realidad es que no se trata de una maniobra intencionada por parte de Buckingham debido a la posible tensión que exista entre los hermanos. Ante los numerosos comentarios que se han producido desde que se conocieran los detalles de la despedida de Felipe de Edimburgo, Buckingham ha decidido emitir una contundente respuesta: «Esto es un funeral y no vamos a dejarnos llevar por las percepciones del drama. Los detalles han sido acordados y representan los deseos de Su Majestad», aseguran desde Palacio. Unas palabras que dejan claro que el orden que se ha establecido no tiene, en principio, nada que ver con posibles rencillas en la familia, que han de quedar completamente al margen dado que se trata de un homenaje en recuerdo de una de las personas más importantes no solo para los Windsor, sino para la Institución.

Sin embargo, no es casualidad que sea Peter Phillips quien vaya a estar entre Harry y Guillermo. El biógrafo real Hugo Vickers asegura que la Reina ha escogido a Peter Phillips -que ocupa un lugar inferior a Harry en la sucesión- porque fue una figura importante para los hermanos en el proceso de duelo por su madre, ya que es su primo mayor. De hecho, también fue parte del cortejo de la reina madre en 2002, aunque en este caso sí que Harry y Guillermo estuvieron juntos.

Una fuente cercana a Peter Phillips ha asegurado recientemente al diario “The Telegraph” que su papel sería «actuar como mediador», ya que tiene un carácter muy conciliador, parecido tanto al de la Reina como al del duque de Edimburgo. Como nieto mayor de Isabel II velará para que no surjan tensiones, algo que deja claro que los conflictos entre los hermanos aún existen.

Al margen de la situación puntual respecto al funeral de Felipe de Edimburgo, la realidad es que no es la primera vez que Harry y Guillermo están separados en un cortejo fúnebre. Ya ocurrió en el año 1997 tras la muerte de su madre, Diana de Gales, cuando recorrieron las calles de Londres tras el ataúd acompañados de su padre, el duque de Edimburgo, y el conde Spencer quien, curiosamente, ocupó la posición central. Un acto que los dos hermanos recuerdan como una de las cosas más difíciles a las que se han tenido que enfrentar, según ellos mismos han comentado en varias ocasiones.