Fernando Verdasco pasó el coronavirus y no podrá jugar en Roland Garrós por un error de la organización

Fernando Verdasco está indignado después de que haya sabido que no podrá participar en el torneo de tenis Roland Garrós, por eso ha querido dar todos los detalles a través de un comunicado por el que se ha podido saber que ha pasado el coronavirus poco después de que se supiera que junto a Ana Boyer está esperando su segundo hijo.

Ana Boyer y Fernando Verdasco celebrando juntos la Nochevieja

«Este año no voy a poder participar en Roland Garros, muy a mi pesar y sintiendo una total frustración», empieza el comunicado que ha emitido. Este texto ha continuado haciendo saber que paso el Covid-19 de forma asintomático en agosto, y continúa así: «Tras seguir las indicaciones de aislamiento y dar negativo en dos pruebas PCR consecutivas volví a su rutina. Desde entonces me he hecho múltiples pruebas PCR con resultado negativo en todas».

Fue casi una semana antes de emitir este comunicado cuando viajó a París, lugar en el que disputa el torneo, con toda su familia y siguiendo todas las medidas que se han llevado a cabo por la pandemia. Fue en ese momento cuando se volvió a realizar la prueba, y ha añadido: «Todos dieron negativo, menos yo», ha confesado Verdasco, para añadir: «Traté de explicar mi historial y situación para intentar solicitar hacerme otra prueba, especialmente tras haber visto lo sucedido en casos similares con otros jugadores». Pero la organización de Roland Garros se negó a hacerle otro test, por eso ha dicho: «Se negó incluso teniendo en cuenta todas estas circunstancias y que había días suficientes para repetirme las pruebas antes de la competición y del sorteo del cuadro. Igualmente, fui descalificado».

Ana Boyer y Fernando Verdasco terminan su visita a Madrid

En ese momento, el tenista decidió hacerse por su cuenta dos pruebas PCR y una prueba de serología, en centros distintos para mayor garantía, y ha dicho cuáles fueron los resultados: «Soy negativo de COVID-19 en todas ellas». «Quiero comunicar mi total frustración e indignación con Roland Garros, por quitarme el derecho a participar en este evento tan importante sin darme siquiera la oportunidad de hacerme otro test con una nueva muestra para confirmar que el resultado del primero podía ser un error», ha denunciado el jugador.

Está muy frustrado

Pero ese no fue el único problema que le surgió, por eso ha añadido: «Para mayor indignación y frustración, nos enteramos ahora de que Roland Garros ha cambiado la norma ayer y acepta volver a hacer tests a aquellas personas que han dado positivo… ¿pero qué pasa conmigo? A mí no se me dio esa oportunidad ni se toma ahora ninguna acción para rectificar el error y, simplemente, se me excluye del cuadro sin más. Hoy me dicen que no hay ninguna solución para mí. Salgo perjudicado y siento una enorme frustración e indefensión, pero ¿acaso hace algo Roland Garros para enmendar la situación? No».