Ferre, Cristina, Fani y Christofer protagonizan el vulgar encontronazo de la noche en ‘La casa fuerte’

Fani y Ferre entraron en ‘La casa fuerte’ como dos grandes amigos que habían compartido la experiencia de ‘Supervivientes 2020’. Sin duda, todo apuntaba a que serían una de las alianzas del nuevo programa de verano, pero nada más lejos de la realidad, ya que todas las confesiones que la concursante le hizo a su compañero en el reality de supervivencia han salido a la luz y su relación ha estallado por los aires.

Su distanciamiento comenzó porque Fani y Christofer le pidieron a Cristina y a Ferre que se posicionaran en el momento en el que la casa estaba más separada que nunca y esto desembocó en una pelea entre las dos parejas que, una vez ha terminado el concurso, no se ha solucionado ni tiene pinta de que vaya a solucionarse en ningún momento. Durante el debate final han vuelto a salir todos los encontronazos y, como no podía ser de otra manera, han vuelto a discutir.

Fani continúa diciendo que no le dijo nada a Ferre en ‘Supervivientes’ y él asegura que le dijo que no estaba enamorada de Christofer. Por ello, la concursante sigue dando su versión: «Le fui infiel porque pensaba que no estaba enamorada. Eso es lo que le dije a Ferre». El de Lepe no se ha callado y le espetaba: «Cuando estás enamorada no haces una cosa como la que hiciste». Los malos modos y las malas contestaciones han estado presentes durante toda la discusión.

Más informaciones que las cámaras no han captado

Fani no dudaba en atacar a Ferre con su relación con Cristina y le decía: «¿Tú me vas a dar a mí ejemplo?», a lo que el concursante le llamaba falsa y ella contestaba: «Falso tú. y no vuelvas a llamar a mi novio ciervo». «Métete en lo tuyo», decía Christofer. Por su parte, Cristina ha decidido desvelar una nueva información que se desconocía: «He estado desde el primer momento contigo y a Oriana le iba diciendo que no me soportaba. Por qué no me lo dijiste a la cara, guapa».

Ferre durante la discusión | Foto: telecinco.es

Por su parte, Fani aseguraba que Cristina le había dicho que no se fiara de Oriana porque sabía mucho de realities, cosa que no dejaría en buen lugar a la novia de Ferre. También ha contado que Fani no iba a desvelar el resultado del test de embarazo a no ser que no le pagaran, pero para finalizar, Christofer opinaba sobre la relación de Ferre y Cristina: «No tienen futuro como pareja porque ella no quiere irse a Lepe».