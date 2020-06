Ferre estalla contra Maite Galdeano en ‘La casa fuerte’ por meterse en una discusión con su novia

Los concursantes de ‘La casa fuerte‘ se están enfrentando cada día a pequeñas pruebas con las que conseguir dinero que meter en sus respectivas cajas fuertes. Lo cierto es que las pruebas son de lo más variadas y cómicas, puesto que ya se les ha podido ver disfrazándose con bolsas de basura o imitando animales. En esta ocasión tocaba sacar el cocinero que llevan dentro y la cosa no ha salido demasiado bien.

Los residentes serían los que cocinarían una paella y un tiramisú y los asaltantes determinarían cómo habían quedado las creaciones de cada pareja. Poco a poco fueron realizando los platos pero hubo una pareja que no se entendió demasiado bien y la cosa estalló por los aires. Ferre y Cristina comenzaban cocinando la paella pero no se pusieron de acuerdo en ocuparse de la misma y Ferre terminó discutiendo con su novia.

Ferre discutiendo con Maite | Foto: telecinco.es

Con alguna palabra más alta que otra le dijo que si se ocupaba de otra cosa la paella se iba a quemar y, tras este momento de tensión, Maite Galdeano decidió meter el dedo en la yaga diciéndole: «Cómo chillas». Estas palabras sacaron de sus casillas a Ferre que comenzó a gritar más si cabe: «Chillo si me da la gana. No te metas en las conversaciones mías y de mi novia. A mí no me calientes los huevos».

Brote de cólera

Tras dedicarle esas palabras a Maite Galdeano, Cristian Suescun debió decir algo desde lejos y Ferre salió disparado pegando voces por el jardín dirigiéndose a su compañero de concurso: «¡Que no se meta en las conversaciones, que se mete en todo! Ni tranquilo ni nada». Maite no dudaba en seguir metiéndose donde no le llamaban y Ferre volvió a chillarle: «No le hablo mal a mi novia, estamos hablando mi novia y yo. No te metas en las conversaciones».

Ferre y su novia arreglando la situación | Foto: telecinco.es

Por su parte, Cristina continuó enfadada con su novio y decidió marcharse del cocinado y sentarse en una de las sillas del jardín: «Que me dejes tranquila. ¿Para qué dices que lo has hecho todo tú?». Ferre no dudaba en disculparse con su novia por la situación que se había formado y terminaron abrazándose: «Mi fallo ha sido que te he gritado y te pido disculpas porque no te tengo que gritar».