Fiama y Joy pasan su primera noche juntos en ‘La isla de las tentaciones’: «Tengo suerte de tener a Joy»

Fiama y Joy cada vez se acercan más. La pareja de Alex Bueno, en varias ocasiones, ha catalogado al tentador como «un chico diez». Fiama se siente muy a gusto con él y poco a poco va avanzando en su relación, algo que provocó los celos de su chico y que hizo que en el programa pasado el extronista pidiese tener una hoguera de confrontación con ella.

Álex se mostró muy desconfiado con la que es su prometida y, por ese motivo, pidió hablar con ella. Fiama en todo momento se mostró comprensiva con su chico y trató de animarlo diciéndole que entre Joy y ella no había nada, sin embargo, cuando su novio se fue, la concursante reveló su verdadera cara y es que los celos y la falta de confianza de Alex no le gustaron ni un pelo a Fiama.

Fiama hablando de Joy en ‘La isla de las tentaciones’| Foto: Telecinco.es

Esto lo que provocó fue que la concursante nada más llegar a su villa se propusiese acercarse más al tentador y le preguntase si quería seguir teniendo citas con ella y avanzando en su relación, algo a lo que Joy no dudó ni por un instante en responder afirmativamente.

Fiama y Joy duermen juntos

Y así lo hizo, ya que Fiama y Joy han pasado su primera noche juntos. Aunque por el momento, no ha habido besos ni un trato más allá de la amistad, a Fiama cada vez se le nota más que el tentador le gusta y mucho: «Tengo mucha suerte de tener a Joy porque por lo menos con él me puedo abrir de verdad, me hace sentir bien, me sigue respetando un montón y nunca patina», aseguró la concursante.

Fiama y Joy durmiendo juntos en ‘La isla de las tentaciones’| Foto: Telecinco.es

Tanto el tentador como Fiama durmieron abrazados en uno de los sofás de la casa, algo que Joy ha catalogado como «el mejor momento» que ha vivido desde que entró al reality: «Esta noche Fiama y yo dormimos juntos, para mí fue una noche increíble (…) Ha sido muy romántico, noto que ella en todo momento se siente protegida, creo que tiene una conexión intensa conmigo y a mí me encanta eso«, aseguró el tentador que no podía evitar sonreír cada vez que se acordaba de la noche que habían pasado juntos.