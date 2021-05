Final del documental de Rocío Carrasco, hablar para seguir viva: última hora sobre Antonio David, en directo

Rocío Carrasco protagoniza como cada miércoles su documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ en el último capítulo de la temporada tras asegurarse que habrá otra más. Rocío Carrasco hablará en este capítulo 12 cómo vivió las palabras de su hija, Rocío Flores, en Supervivientes.

Directo: Rocío Carrasco en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’

01.14 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

“Ahora a intentar dejar de malvivir. A intentar vivir, hacer una vida medianamente normal dentro de mis posibilidades. Intentar seguir para adelante. Terminar de curarme porque yo de esta me tengo que curar, aunque me lleve tiempo. Yo puedo. Estoy aquí, ahora que venga quien quiera. Ya está bien de callarse. Que haga cada uno lo que quiera, que aquí estoy”.

01.14 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

“Que no se vaya a creer nadie que yo no tengo gente que me quiere. Tengo un marido que ha estado 24 horas del día a mi lado. Tengo a mi suegra que es la persona más maravillosa que yo he conocido en el mundo. Ha sido como mi madre. No he estado sola. No estoy sola, que es lo que él quería. Esta fuerza me viene porque ya está bien. Ya tiene que volver a florecer la persona que yo era”.

01.10 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Dice que el miedo se le va quitando. «Eso es lo que él querría, que yo siguiera con miedo, en mi casa metida, sin ganas de vivir, sin trabajar, sin salir, sin relacionarme… Eso es lo que él quiere. Pero no lo va a conseguir. De hecho no lo ha conseguido. No ha tenido huevos para conseguirlo, ha estado a punto, pero no lo ha conseguido. No solo por mí, sino porque estoy rodeada por mi gente, que me ayuda cada día que me levanto y ha estado conmigo en los peores momentos de mi vida. He puesto de mi parte, pero no he estado sola en esto. No he estado sola nunca».

01.09 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Le preguntan qué le diría a otras mujeres que han pasado por lo mismo que ella. «Que no están solas, al igual que yo no lo estoy. Si volviera atrás en las mismas circunstancias seguiría callada 20 años. Mi consejo sería todo lo contrario a lo que yo digo». «Esos 20 años de silencio me han permitido mantener intactos mis principios. Las mujeres no lo tienen que hacer. Tienen que gritarlo, que tatuárselo y decir lo que les pasa desde el minuto cero. Esa es mi opinión».

01.06 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Se ve a Antonio David Flores diciendo «el tiempo pone a cada uno es su sitio». Rocío interviene: «pues creo que el suyo ha llegado, me parece. Ese tiempo del que tanto habla, ha llegado para él. Y que el de arriba no se queda con nada de nadie. De una manera o de otra todo el mal que hacemos aquí lo pagamos aquí».

01.06 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Responde ahora porqué ha decidido contar su historia con ‘La fábrica de la tele’, productora que tenía contratada a Antonio David hasta hace poco. «Por eso mismo, creo que eran los primeros que necesitaban saber la verdad».

01.05 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«No estoy loca. Se han dicho muchas cosas y puedo estar deprimida, frustrada… Pero yo loca no estoy», responde a cuando le dicen que se ha dicho en muchas ocasiones que está loca.

01.04 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Habla ahora de la depresión que sufre, si ha conseguido superarla. «Estoy en ello. No es una cuestión de la que tu salgas de la noche a la mañana. De eso no se sale tan rápido, sé que terminaré saliendo y estoy a muy poco de salir. Lo sé. Pero hay mucha gente que no tiene capacidad o la ayuda suficiente o los medios suficientes para poder emerger de ahí. Me parece que se habla con mucha libertad y muy poco respeto de una enfermedad que es muy, muy jodida. Estoy en terapia. Llevo en tratamiento desde 2011».

01.03 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Ahora creo que dicho todo lo que está dicho y todo lo que está contando, habiendo tocado fondo y tomado conciencia de que la vida es maravillosa y nadie tiene el derecho de hacerte lo que a mí se me ha hecho, yo creo que sí. Creo que ha habido un cambio significativo y he tomado conciencia de muchas cosas. El dolor está, el dolor no se me va y no me voy a curar de hoy a mañana y menos si siguen pasando situaciones. Pero a lo mejor yo haya tomado alguna decisión para conmigo e intente actuar de otra manera, que no sé si lo conseguiré, pero por lo menos lo voy a intentar».

01.02 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Continúa el programa y le preguntan a Rocío si le gustaría tener más hijos. «Me hubiese encantado tener más hijos, pero no hubiese podido tener un embarazo ni normal ni tranquilo».

01.00 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

00.54 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

00.50 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Hoy es el primer día en el que yo me pongo por delante de mis hijos, pero lo hago cuando veo que está todo perdido. Muy a mi pesar creo que está todo perdido con mis hijos. Yo no sé en un futuro, pero en un presente lejano, digámoslo así, está perdido».

00.48 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Tiene que tener una imagen de niña buena, abandonada por su madre, pero que aun así la quiere. Eso lo dice en 2020 habiendo pasado unos cuantos años sin que nada de eso le hubiese importado. Eso es seguir el juego», continúa la hija de Pedro Carrasco.

00.48 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Rocío no se ha preocupado de cómo yo he estado, sabiendo… Los hijos se tienen que preocupar por las madres también y ella no se ha preocupado durante muchísimo tiempo. ¿Y se va a Honduras y me felicita? ¡Cuando ha estado en mi casa y no me ha felicitado! Sabía lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer para obtener lo que obtuvo: la imagen de niña desamparada, buenísima y cariñosa. Ella antes de ser así, ha sido víctima de ser. No estoy culpabilizando a mi hija de ser como es ni de haber actuado como ha actuado. Yo culpabilizando a ese deshecho. Es mi opinión».

00.46 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

A continuación, se recuerda a Rocío hablando sobre la culpa que siente por no haber estado con su hermano durante una etapa de su vida, refiriéndose a cuando ella se marchó a casa de su padre. «Tiene que quedar claro a la gente que lo ve es que no hay nada al azar. Todo se dice por algo y siempre con un beneficio económico, aparte del beneficio que a él le supone destruirme. Mi hija fue a ‘Supervivientes’ con un guion supervisado por su padre».00.42 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

00.44 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Ella fue con la instrucción de hacer lo que hizo sabiendo yo que públicamente no iba a hacer absolutamente nada», dice sobre el concurso de su hija.

00.42 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

La hija de Rocío Jurado sigue: «Eso que siente ahí, ¿se ha dado cuenta en Honduras? ¿Después de 8 años? no tiene sentido ni hay un ápice de verdad en lo que dice. Una persona que siente esa necesidad que ella quiere mostrar, que es falsa, en el momento en el que le dicen ‘¿qué le dirías?’, yo sé lo que le diría a mi madre y no es eso. Yo no voy a decirle nada a mi hija públicamente. No tengo nada que decirle porque eso que están viendo y han visto durante mucho tiempo no es real. Eso no es cierto. Detrás de eso hay unos intereses creados y esa imagen no es cierta, no es veraz».

00.42 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Otro fragmento de ‘Supervivientes’. Rocío Flores asegura que le gustaría que su madre la estuviese viendo y que le encantaría tener una relación normal con ella. Le manda un mensaje entre lágrimas: » que quizás estaría bien tener un acercamiento por mi parte, y no tanto por mi, si no por el que viene detrás mía. Al final soy más mayor, pero… Para mi lo primordial es mi hermano». Sigue, «no sé si mi madre me tiene que pedir perdón, eso entra dentro de cada persona. Creo que yo a ella no la tengo que pedir perdón».

00.40 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Antes de eso tuvo 8 años para hacerlo y nunca lo hizo», es la respuesta de Rocío Carrasco. «Si hubiese querido hacerlo en privado lo hubiese hecho. Pero nunca lo hizo. Eso no es verdad. No lo había visto, pero me lo habían contando. Ahora tampoco lo he visto, lo he oído».

00.39 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Mi hija no me ha felicitado nunca jamás mi cumpleaños desde que se fue de mi casa. Sí que lo hizo cuando estaba en el programa. De alguna manera tenía que ganarse el favor de la gente». Se ve un fragmento en el que Flores llora desde Honduras por ser el cumpleaños de su madre: «hace mucho que no la felicito. decirte que muchísimas felicidades, que me encantaría poder decírtelo en privado, pero bueno… Que disfrutes de tu cumpleaños lo máximo que puedas y que me encantaría que las cosas se pudieran hablar en privado. No quiero hacerte daño para nada. Me encantaría poder hablar cuando llegase».

00.38 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Pese a lo que dicen padre e hija de que me han llamado 6 veces y no le he cogido el teléfono, y que cuando lo cogí le dije ‘no me llames mas, no soy tu madre’… Eso quien me conozca solo una milésima parte sabe que no es verdad», dice Carrasco sin poder contener las lágrimas, insistiendo en que no es verdad.

00.36 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«No me llamó tras regresar a Madrid. Me ha llamado una vez, el 3 diciembre de 2020 y no le cogí el teléfono. ¿Sabes por qué? Porque esa llamada se produce muy pocos días después de que a la mujer de su padre le llegara la denuncia penal por revelación de secretos y sabía que esa llamada era sobre ese tema. Pero a mi sólo me ha llamado una vez», afirma.

00.34 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«No puedo verlo. No me hace bien», dice Carrasco. «No me hace bien porque sé que no es real, muy a mi pesar. No porque ella hubiese sufrido, lo digo porque no es real esa reacción. ¿Cuándo está aquí, los 7 años su madre es Olga y cuando se va a Supervivientes su madre soy yo? Efectivamente llevaba 7 años sin saber de mi pero son 7 años en los que no ha tenido ningún tipo de preocupación sabiendo como estaba y todo lo que había pasado».

00.33 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Vuelve el programa a ‘Supervivientes’, justo al momento en el que Lara Álvarez les cuenta la llegada del coronavirus a España, un momento en el que Rocío rompe a llorar, preocupada por su madre, diciendo que hace 7 años que no sabe nada de ella. «No me lo merezco», dice entre sollozos. «De la única que no sé nada es de ella», sigue.

00.32 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Los años que pasé con ella viví un horror. Viví una pesadilla durante muchos años… Un calvario», dice recordando como fueron esos últimos años de convivencia con su hija. Le preguntan porqué parece que a su hija se ha olvidado de la agresión: «no lo sé… Habría que preguntárselo a ello pero quizás sea porque tiene esa escuela de poder hacer como que eso no ha sucedido».

00.28 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Desde que yo era muy pequeña me tenía que hacer cargo de cosas que no correspondía. Y no hablo de mi padre. En casa de mi padre jamás se ha hablado mal de mi madre, ni haciendo lo que ha hecho. ¿Sabes los 3 años que hemos pasado por haber puesto una demanda que no correspondía?», desvelaba Flores durante su paso por el reality. Sobre esto, Carrasco responde: «Ahí es víctima y verdugo, las dos cosas. Al final te das cuenta de que habla igual que su padre».

00.27 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Dice que no ha visto el concurso de su hija, pero que sí vio durante un zapping en el que Rocío Flores dice: «si tu supieras lo que hemos vivido mi hermano y yo no hablarías del tema». Dice que le parece contradictorio decir eso y después salir llorando pidiendo su atención. «Cuanto menos es curioso».

00.24 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Comienza con Rocío Flores en ‘Supervivientes’, concretamente cuando la joven recuerda la boda de su padre con Olga y cómo es la relación entre ambos. Además, dice que le gustaría ser madre. Rocío Carrasco dice que si es así, quizá se dé cuenta de los motivos que a ella le han empujado a defenderla «y entiende el significado de ser madre».

00.24 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Tras el debate, comienza la segunda parte del episodio.

23.38 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Rocío Carrasco habla sobre una portada de una revista en la que aparecen sus hijos con Antonio David y Olga. «Lo que siempre les inculqué a mis hijos de pequeños era que quisieran a Olga, la respetaran y que si se portaba bien para mi tenía el cielo ganado». «Creo que a ella le ha venido bien económicamente hacer el papel de madre. Pero hay muchas cosas que no entiendo, pero creo que los dos comparten muchas cosas, como forma de ser y de actitudes».

23.38 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

23.29 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

23.21 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Los colaboradores discuten en plató lo visto hasta el momento.

23.18 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Se ve a ella misma durante una rueda de prensa, en la que le preguntan: ‘¿verás a Rocío Flores en ‘Supervivientes’?’. Su respuesta fue: «¿eso lo echan en Netflix?». Dice que su contestación fue muy criticada, pero que enfrentarse esa pregunta no fue fácil, y que así intento restarle importancia a la pregunta. «No considero que fuera un comentario desafortunado. Considero que fue un arma mía para poder abordar lo más tranquilamente posible esa pregunta».

23.14 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Rocío Flores desmiente en un vídeo del pasado año el haber agredido a su madre, diciendo que su familia no se merece esa acusación. «Esa inmundicia de ser es Antonio David Flores», responde tras ver las imágenes. A continuación se puede ver al ex Guardia Civil en el plató de ‘Sálvame’, respondiendo a sus preguntas.

23.10 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Se recuerda un vídeo de Olga Moreno en el que desmiente que Rocío sea violenta ni una niña de ‘Hermano mayor’, sino que es una niña muy dulce. «Lo que no debería entender Olga es que su marido lleve 20 años hablando de una persona con la que estuvo casado 3. Fue dulce de pequeña. A su padre le ha importando muy poco que su hija se haya tenido que hacer responsable de él. No sé si a la sentencia del Tribunal de Menores se le puede llamar de ‘Hermano mayor’. Me molesta que se diga eso de ella, porque es mi hija, la he parido yo, pero no es culpa de nadie, solo del padre, que le ha dado exponer a su hija sabiendo lo que su hija tenía detrás y sabiendo que esa información iba a salir».

23.02 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Afirma de forma contundente que ni ella ni nadie de su casa ni nadie de su casa filtró al información de la sentencia a ‘Vanitatis’. Tras enterarse, pidió que se protegiera a su hija. «Yo, pese a ese y pese lo que le pese a ella, la que la echó por aquí soy yo. Y esa era mi obligación en ese momento. ¿Crees que a una madre le gusta que eso salga de una hija? No hubiese puesto a mi hija nunca ahí. Jamás en la vida. Cuando tuviera su cabeza totalmente amueblada, que ella decidiese, pero poner ahí a una niña que me he encargado de apartar durante 16 años de esto… Tu eres un desalmado», acusa a su ex.

23.02 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Ojalá se parecieran mi madre y mi hija», dice Rocío, desmiento a aquel Antonio David de ‘GH VIP’ que aseguraba que eran iguales. Dice que tampoco tiene los mimos ojos que su padre, «esos ojos los veía cuando era pequeña. Dejé de reconocerla el 27 de julio de 2021», dice.

23.02 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Se escucha a Antonio David en el año 2014 diciendo que su hija no quiere formar parte del mundo de la televisión, que se la respete. Años después, sin embargo, cambió de parecer al ser la defensora de su padre. «Él empieza diciendo que ella no se quiere dedicar a este mundo y que se la respete. El primero que la tenía que haber respetado era él. A ella la han obligado en cierta forma a tomar esa determinación».

23.00 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Nada ni nadie se merecía el gusto de quitarme de en medio. Y no lo iba a hacer», decidió días después y es que le cambió el chip, pero no sus sentimientos.

22.55 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Habla de cómo se dio a la fuga en el hospital tras enterarse que había prensa en los alrededores. «Me fui muerta de vergüenza. Me pasé un mes y medio llorando por lo que había intentado hacer. Sé que el informe de ese día se presenta ante el juzgado en un intento de reapertura», continúa.

22.40 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Rocío regresa a su intento autolítico. Poco antes de intentar suicidarse, descubre que su hija sería la defensora de su padre en ‘Gran Hermano VIP’. «En ese momento no estoy bien emocionalmente por todo lo que llevo pasado». Confiesa que no estaba preparada para ver a su hija en un plató de televisión.

22.45 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Rocío revive su intento de suicido, desde el motivo que le llevó a tomar la decisión a lo que pensó tras recuperarse, «era una soberana putada para los míos. Solo pensaba en lo que no quieres, volver a pasar con lo mismo. No ver más el odio en tu hija».

22.36 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Rocío Carrasco escucha a varios periodistas y colaboradores hablando de lo buen padre que es Antonio David Flores. De ellos dice que son «títeres» manipulados por él. «Ha conseguido lo que quería, proyectar la imagen de buen padre él y de mala madre yo».

22.35 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Comienza el 12º capítulo de ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’. Se llama ‘Punto de partida’.

22.22 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Esta noche, Rocío responde a las llamadas de atención que su hija le hizo desde ‘Supervivientes’. El capítulo se llama ‘Punto de partida’.

22.18 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Corredera presenta a los colaboradores de esta noche: Marc Giró, Belén Esteban, Sonia Cervantes, Alba Carrillo, Paloma García-Pelayo, Ana Bernal-Triviño.

22.14 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Rocío Carrasco, sentada en un suelo, mira con cariño algunas fotografías de infancia y juventud. «Era muy feliz. Ellos me hacían muy feliz», dice al mirar imágenes en las que aparece junto a sus padres.

22.13 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

«Rocío Carrasco ha hecho el sacrificio más grande: renunciar a sus hijos para no hacerles daño», dice la presentadora gallega.

22.10 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Carlota Corredera da la bienvenida al último episodio del documental, que asegura ser uno de los trabajamos más emocionantes e importantes de toda su carrera.

22.09 – ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’

Comienza el décimo episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva. Carlota Corredera da la bienvenida al programa.

21.40- Rocío Carrasco en su último capítulo

En el último capítulo del documental de Rocío Carrasco hablará sobre la relación con sus hijos, Rocío Flores y David Flores, y su exmarido, Antonio David Flores.

Previa de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’

Este no es un miércoles cualquiera para los espectadores de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y es que esta noche Rocío Carrasco pone fin a su largo relato, en el que ha desvelado de la mano de nada menos que 12 episodios los hechos más relevantes de su vida de los últimos 20 años.

Dos décadas cargadas de dolor, lágrimas, frustración y soledad, sí, pero también de alegría y es que, por ejemplo, ha hablado largo y tendido de su amor por Fidel Albiac, haciendo un recorrido de su boda, y también de los mejores momentos junto a sus dos hijos, Rocío y David.

Este 26 de mayo, la hija de ‘La más grande’ completa el círculo y se centra en los acontecimientos más actuales, concretamente en su hija en cómo vivió su paso por el concurso ‘Supervivientes’. Cabe recordar que, desde el mismo, la joven pidió en varias ocasiones una señal de su madre, que optó por no responder. Esta noche desvela el motivo.

Puedes ver hoy, 26 de mayo, el documental de Rocío Carrasco a partir de las 22.00 horas en la península, y 21.00 horas en Canarias.

El capítulo 12 de Rocío Carrasco podrás seguirlo en directo en Telecinco y a través de Look.

El último capítulo de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ se emitirá a partir de las 10 de la noche de hoy, miércoles 26 de mayo. El documental se emite en Telecinco y puedes seguir en directo a través de OKDIARIO.