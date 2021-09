Fiorella, sobrina de Edmundo Arrocet, señala: «Terelu es la que lo dirige todo»

Bigote nada más salir de ‘Secret Story’: «De los 6 años que estuve con Teresa, sus hijas la visitaron 11 veces»

> ¿Ha hecho bien el público en expulsar el primero a Bigote Arrocet en Secret Story? Y es que ya lo comentábamos, muchos han visto en esta expulsión un gesto por parte de la audiencia de cariño hacia María Teresa Campos. Pero claro, lo que no se pensaba la gente es que el humorista chileno se iba a quedar callado. Ya en su entrevista con Jorge Javier Vázquez el pasado jueves, se despachó a gusto.

«María Teresa Campos no ha sido justa conmigo. Tenía que haber dicho la verdad», aseguraba. «La verdad no es la que cuentan. Está todo escrito y hablado, así que si quieren más marcha la tendrán, pero aquí la única que sufre es Teresa», confesaba con rotundidad. Pero quedaba la mayor acusación a sus hijas, a las cuales tilda de desagradecidas, como ya desde Cotilleo.es hemos contado.

«De los casi seis años que he estado con Teresa habrán ido a visitar a su madre, como mucho, 11 veces. La que más iba a ver a Teresa era Alejandra», sentenciaba. Y aunque asegura que sus hijas adoran a su madre, él es que afirma que cuando estaban juntos, las 24 horas del día las pasaba con él. Y es que no solo el humorista ha señalado a las hijas como las responsables de todo, hay otra persona más que no ha dudado en arremeter contra ellas.

