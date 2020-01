Flavio (‘OT 2020’) sobre el motivo de su distanciamiento con Samantha: «Hay otras personas que me hacen tilín»

Esta nueva edición de ‘Operación Triunfo 2020’ viene pisando fuerte. En apenas 3 semanas de convivencia ya han surgido roces entre los concursantes y Noemí Galera ha tenido que hablar directamente con dos de ellos (Eli y Jesús) por su actitud fuera de lo permitido; han recibido también un ‘broncOT’ por ser unos desordenados y descuidados con la casa; y también han empezado a aflorar los romances entre ellos. ¡Todo esto en tan poco tiempo! Pero estos romances, así como vienen se van.

Los fans apenas habían empezado a fantasear con que Samantha y Flavio tenían algo más que una amistad cuando la alicantina aparecía en el 24 horas llorando y diciendo al aire: «¿Cómo puede ser tan perfecto?», para que acto seguido entrase la directora de la academia para hablar con ella: «Han pasado cosas«, y añadía: «Es que juega un poco, ¿sabes? Ayer tuvimos una conversación en la que me dejó claro que no, pero sí«. Todo esto ante la cámaras del formato que no dejaron sin recoger ni un solo minuto.

Samantha hablando con Noemí de lo que siente por Flavio.

#OTDirecto24E pic.twitter.com/swnUE4ZcYQ ? SAMANTHA? (@cfsamanthaot) January 24, 2020

Tras esto, fue el turno de que el benjamín de la academia sacase a relucir sus sentimientos en este primera carpeta de la edición. En su caso fue en una conversación con Bruno Alves, quien le preguntó que sentía por su compañera: «Al principio sí estaba muy a gusto porque la veía muy guapa y me atraía mucho, pero luego no sé si conectamos bien«, confesaba también ante las cámaras del programa. Pero sus confesiones no se quedaron aquí sino que Flavio fue mucho más allá y acabó reconociéndole que no estaba dispuesto a cerrarse otras puertas por tener solo ojos para Samantha. «Y es que hay otras personas de por medio que me están haciendo tilín, ¿sabes? Eso también me está influyendo algo«.

¿Y entre Gerard y Anne?

Pero esta no sería la única pareja que puede estar viviendo un romance dentro de la academia. Una conversación entre Gerard y Maialen sobre Anne podría haber sido la prueba de ello. «Y ayer no hablé con Anne», le decía el concursante a su compañera: «Por la mañana pasó de mí. No me dio ni un beso, ni un abrazo, los buenos días. Y yo dije: ‘Pues paso también’. Y ayer me dijo: ‘Es que pasas de mí, ni me has mirado'». Maialen, entre risas, le intentó quitar hierro al asunto: «Cosas de quinceañeros. Dile algo».

Hostias que es verdad que Anne y Gerard están liados #OTDirecto25E pic.twitter.com/fGViuwRKjA ? victor FAV NICK (@Agounfollowme) January 25, 2020

Pero la preocupación de Gerard no solo se quedó ahí sino que otro comentario de la pamplonica le hizo dudar todavía más: «Dijo: ‘Flavio, mal; Gerard, mal«. Estas palabras podrían significar que Anne no solo está teniendo un acercamiento con él sino que Flavio también podía estar interesado en su compañera y ser una de esas personas que el benjamín ha reconocido que le hacen «tilín» y está poniendo en la cuerda floja su romance con Samantha.