Fosky, el exchófer de Isabel Pantoja: “Chabelita sufrió maltrato verbal de Agustín Pantoja”

“Agustín Pantoja es el cáncer de Isabel Pantoja”

> Han pasado ya varios meses desde que Kiko Rivera diera comienzo a su particular guerra contra su madre, una guerra a la que se han ido uniendo otros combatientes que han querido dejar la imagen de la tonadillera a la altura del betún. Pero no ha sido ella la única en sufrir el escarnio que ha iniciado su propio hijo, sino que su hermano Agustín Pantoja también ha salido herido de forma colateral. Recientemente también se han vertido sobre él toda clase de acusaciones e insinuaciones que no lo dejan en muy buen lugar, y no son pocos los que lo han tachado de “aprovecharse” de Isabel Pantoja y de vivir a su costa. Por si no fueran ya suficientes testimonios que no juegan a su favor, ahora Fosky ha vuelto del pasado para dar a Agustín Pantoja donde más le duele.

El que fuera chófer de Isabel Pantoja ha regresado de Perú a España porque debía resolver unas cuestiones, y de paso ha aprovechado para pasarse por el plató de Sálvame y rajar lo más grande de Agustín Pantoja. Ha asegurado que “es el cáncer de Isabel Pantoja”, aunque Carlota Corredera le ha pedido que rectifique para no violentar a los pacientes de tan dura enfermedad. “Digamos que es el diablo de Isabel Pantoja”, ha puntualizado. Pero las palabras más duras de Fosky hacían referencia a un supuesto “maltrato verbal” que sufría Isa Pantoja de parte de su tío cuando todavía era una niña. Según su testimonio, la situación llegó a tal límite que hasta los servicios sociales podrían haber intervenido. ¿Quieres conocer más detalles y enterarte de cuáles eran los presuntos insultos? Sigue leyendo, te lo contamos en la página siguiente.

Siguiente: El supuesto “maltrato verbal” que sufrió Isa Pantoja