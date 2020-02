Fran Álvarez, su hijo escribe una carta muy emotiva recordándole

El hijo de Fran Álvarez ha escrito una carta muy emotiva y llena de sentimientos positivos hacia su padre.

El hijo de Fran Álvarez ha escrito una carta muy emotiva y llena de sentimientos positivos hacia su padre. En el texto indica que «Me da mucha pena que dejaras de luchar, sobre todo porque tenías a un montón de gente preocupada por ti, gente que quería ayudarte».

«Solo espero que desde donde estés me des fuerzas para seguir y que veas la de cosas chulas que me están pasando, porque todo esto te lo dedico a ti, papá. Espero que estés orgulloso de mí».

Sin duda alguna, el breve texto logra emocionar. Belén Esteban aclaraba que la infancia del niño ha sido feliz por lo que no está bien que muchos opinen lo contrario. Chelo García Cortés añadía que «Me has emocionado lo que has escrito. Esta pregunta te la vas a hacer durante muchos años, pero al final entenderás por qué se ha ido. Lo único que te puedo decir, porque he vivido algo parecido, perdí a mi madre a los once años, es que todo lo que hagas se lo dediques. Yo no soy muy creyente, pero de alguna manera él te estará escuchando».

De ti depende que conozcamos en qué consiste tu opinión al respecto de esta carta. El momento es bastante delicado para el hijo de Fran. A buen seguro, no le faltará el apoyo de la familia de su padre y tampoco de los amigos que tenía Álvarez. Ya veremos qué sucede con el joven en próximas fechas. Abrimos los comentarios para debatir sobre el tema.

Curiosidades Televisión #Fran Álvarez