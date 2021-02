Francisco destroza sin piedad a Antonio David Flores: «Tengo más huevos que tú»

Ayer escuchamos el testimonio de Naomi González por primera vez en televisión y si bien recordamos, la joven reclamaba el calor de un padre, en concreto del suyo, de Francisco. Hoy se ha producido la llamada enfurecida del cantante al programa y lo cierto es que nos ha tenido pegados a la pantalla del televisor porque se ha mostrado bastante enfadado con todo lo que se ha estado diciendo de él en estas últimas 24 horas.

“Llamo porque quiero hablar con Antonio David, le quiero decir a este individuo que no nombre a mi mujer, que nombre a la suya y cuide a la suya, no la nombres porque tengo más huevos que tú. Has estado en mi casa y eres un desagradecido, no me escondo de nadie, ni de esa mujer, ni de esa niña que salió ayer. No es el lugar ni para hablar cómo están hablando de un padre, ni el medio. Esta mujer y la hija no van buscando solamente dinero, si soy tan malo ¿para qué quieren un padre así?” han sido las primeras palabras que ha pronunciado, algo que ha dejado anonadado a Antonio David que solamente se había limitado a comentar el testimonio de Naomi.

En cuanto a qué opina sobre lo que ha dicho hoy la madre de Naomi González, el cantante ha asegurado que: “Yo soy mayor de edad y hago lo que me da la gana, a esa señora no la conozco, no la he conocido en mi vida. Quise hacerme un día las pruebas de paternidad y esa señora no se presentó. Legalmente es mi hija, pero nada más”. Sin muchas ganas de hablar, Francisco ha dejado claro que si quiere hablar con él no tiene porque ir a un plató de televisión: “Les deseo lo mejor, lo mejor a esta niña, lo mejor a esta madre. Yo soy una persona responsable, tengo mis hijos y mi familia, soy responsable de mi familia, punto y pelota. ¿Tú crees que es el sitio y el medio adecuado para intentar hablar con tu padre? ¿No sería más normal que llamara por teléfono? Estuvo ayer para hacerse promoción y para sacarse un dinero, que conocemos el medio y sabemos lo que es esto”.

En cuanto a Denia Apolinar, Francisco ha dejado claro que solo va buscando dinero: “No tengo ningún problema de hablar con nadie. Esta mujer no ha buscado un padre para su hija, ha buscado lo que ha buscado. Son 20 años que hemos aguantado acoso hacia mi mujer de esta persona e insultos hacia mí. Ahora la hija recoge el testigo de la madre y va a estar 20 años más dando la lata”.

Por si fuera poco, Francisco ha terminado diciendo: “Esta niña no busca ningún padre ni nada, solo buscar hacer televisión, ayer me daba pena esta muchacha, que cuente su madre los problemas que tiene esta muchacha” y ha añadido después de que Denia le llamase ‘canalla’: “Llevo aguantando 20 años insultos, estas no son formas”.