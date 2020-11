Francisco Rivera: «Hay muchas más cosas por contar» | Isabel Pantoja

Conforme pasan los días, siguen sucediéndose manifestaciones de personas involucradas en el ‘Cantora Crest’, que si por si acaso algún lector anda perdido, es el término coloquial que se utiliza para referirse a la gran polémica por la herencia de Paquirri. Este martes ha sido el turno de Francisco Rivera. El hijo del genio gaditano ha atendido a los medios de comunicación que buscaban su opinión después de que su tía, Teresa Rivera, se sentase en el plató de ‘Cantora: la herencia envenenada 2’ para sacar a la luz nuevos detalles sobre la mala relación de Isabel Pantoja con la familia Rivera. Sin embargo, el diestro dice más por lo que calla.

Francisco Rivera se ha mostrado muy amable con los reporteros que aguardaban su salida, primero de ‘Espejo Público’ y después de una tienda de ‘El Capote’- firma taurina por excelencia- pero ha declinado hacer demasiadas declaraciones. El hermano de Kiko Rivera ha sido preguntado por la entrevista de su tía, por el veto que han sufrido Cayetano y él en Cantora por culpa de la tonadillera, por la reconciliación con Kiko y demás, pero Francisco ha preferido mantener silencio: «No tengo nada que decir. En estos momentos me acuerdo de mi padre y de mi madre. Me encantaría que me respetarais».

Pese a morderse la lengua, el hijo de Paquirri ha dejado un titular que deja claro que al conflicto por la herencia de su padre le quedan varios capítulos por escribir: «No sé si mi padre quisiera que hablara… tengo mucho que pensar todavía, pero hay muchas más cosas por contar». Aviso a navegantes.

Todas las partes implicadas están moviendo ficha. El pasado fin de semana conocimos que el propio Francisco Rivera y su hermano Cayetano están preparado una ofensiva por la vía amistosa. Paloma García-Pelayo destapó en ‘Sábado Deluxe’ una valiosa información: los hermanos estaban en trámites de solicitar un requerimiento notarial para reclamar a Isabel Pantoja las pertenencias que les legó su padre. Quieren que se haga «por las buenas», aunque si se personan en Cantora y no se les da a través de este procedimiento, no descartan tomar acciones legales más severas.

Y atención, porque quien también ha sido visto en una notaría ha sido Kiko Rivera. ‘Sálvame’ ha cazado al hijo de Isabel Pantoja allí para ser asesorado sobre los pasos a seguir en esta cruzada contra su madre.

Volviendo a Francisco Rivera, esta es su tercera reacción desde que estallase el conflicto. Primero entró por teléfono durante la entrevista de su hermano pero tuvo que colgar al emocionarse. Después habló en su programa, ‘Espejo Público’, de manera muy contundente: «Es un tema complicado, muy complicado porque estamos hablando de mi familia. Yo todo lo que contó Kiko lo sabía, pero he guardado silencio por él. Pero hay mucho más, muchísimo más. Hay gente que da vergüenza moral, debería meterse en un agujero y no salir en su vida, por vergüenza (…) yo creo que debería de saberse, pero no sé ni cuándo ni dónde. Yo no estoy preparado para hablar de ciertas cosas todavía. No tengo claro que quiera hacerlo de hecho, pero se debería saber toda la verdad, se ha especulado tanto… Hay mucha gente involucrada, muchos temas ahí… Mucha gente». Y ahora anuncia que a esta historia aún le quedan muchos episodios.