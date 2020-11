Francisco y Cayetano Rivera, habla el abogado: «Solicitamos la ejecución civil de los bienes»

La entrevista realizada por Kiko Rivera el pasado viernes en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’ ha sacado a la luz una importante revelación que tiene que ver con lo que ocurrió aquel famosos 2 de agosto de 2020. Debido a que los abogados del DJ no le dejaron revelar lo sucedido, fue Jorge Javier Vázquez quien dio a conocer el increíble hallazgo que está tras las paredes de Cantora, la finca de la discordia y uno de los motivos del distanciamiento entre la tonadillera y el hijo menor de Paquirri.



Resulta que Francisco y Cayetano Rivera no recibieron unos enseres que pertenecieron al torero que falleció el 26 de septiembre de 1984 en la plaza de toros de Pozoblanco. El motivo: un supuesto robo poco antes de que Isabel Pantoja se los tuviera que entregar. Aquel día de verano, Kiko Rivera descubrió que esas pertenencias seguían estando en la finca. De esta manera, el marido de Irene Rosales se siente engañado por su madre y decide distanciarse de ella hasta tal punto que se ha generado una guerra mediática entre madre e hijo y un acercamiento con sus hermanos, ya que les contó lo que vio.

Esta tarde Joaquín Moeckel, abogado de los hermanos Rivera Ordoñez ha hablado con Emma García en ‘Viva la vida’ para contar qué procedimiento llevarán a cabo en el supuesto caso de que esas pertenencias todavía existan. El letrado ha asegurado que se va a seguir la ejecución de una sentencia judicial que no se cumplió por aquel entonces: «En su momento el testamento de Paquirri hacía la indicación de unos legados, entre esas cosas, había cierto material suyo, objetos muy personales que tenía interés que sus hijos pudieran tenerlos», explicaba desde su despacho de Sevilla.



Esos legados nunca fueron entregados por parte de la intérprete de ‘Marinero de luces’. «No quiso hacerlo de manera voluntaria» y el abogado añade que fue entonces cuando Francisco y Cayetano interpusieron una demanda judicial. «Esa sentencia se falló a favor de los hermanos Rivera Ordoñez, pero cuando hay que entregar esos bienes se sufre un robo en la finca de Cantora», dice Moeckel. «La sentencia judicial todavía no se ha cumplido», continúa explicando y aclarando que una vía para llevar a cabo este caso sería la penal.

Cuando una sentencia civil no se cumple «por las buenas se pide la ejecución civil. Hay que pedirla en los cinco años de la sentencia. Una vez se ha pedido no existe prescripción», añade. «Una cosa es que la vía penal esté prescrita y otra que se pueda insistir en la ejecución penal. La adjudicación civil nunca ha prescrito por el paso del tiempo», matizaba. También ha hecho referencia a la posibilidad de que nuevamente no se cumpla con la obligación de entregar dichos objetos. «Si no lo cumple estaríamos ante un delito de desobediencia judicial que se hace de esa sentencia que la condenaba a entregar los bienes», sentencia.