¿Fue Edmundo Arrocet vigilado por un detective meses antes de su ruptura?

El día que Edmundo Arrocet hable va a arder Troya que suele decirse. Según se informaba ayer en Socialité, las Campos podrían haberle puesto un detective. De hecho, una reportera se encontraba en las inmediaciones de la plaza Santo Domingo y afirmaba que Arrocet tenía dos amantes: una peletera y la editora de una revista.

Es más, ambas vivían muy cerca la una de la otra y él a medio camino entre ambos apartamentos. La información se habría obtenido gracias a la inefable colaboración de un detective privado contratado, presuntamente, por las Campos para constatar el tipo de vida que llevaba el humorista durante sus escapadas.

Terelu Campos comentaba ayer en Viva la Vida, es decir trincando, que «A mí nunca me ha gustado que nadie hable de las relaciones que yo he tenido. Ni mi madre, ni mi hermana, ni mis amigos se han manifestado al respecto. Nosotros hemos mantenido siempre el respeto a las decisiones personales, porque al final quien vive la vida con una pareja es quien lo está viviendo. Jamás en mi vida me he metido en las relaciones de mi madre. No se me ha pasado por la cabeza».

Sentenciaba añadiendo que «La relación que ha tenido mi madre con Edmundo la he vivido cuando hemos estado juntos en Semana Santa o de vacaciones, pero nada más. El día a día lo desconozco». Esta información choca, frontalmente, con la que se viene ofreciendo recientemente en la que se indica que tanto ella como su hermana conocían a la perfección las idas y venidas de Arrocet. El miércoles conoceremos la opinión de María Teresa, ¿será el día elegido por Edmundo para dar el campanazo?

