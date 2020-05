Fuerte discusión entre Hugo Sierra y Ana María Aldón en ‘Supervivientes 2020’: «A mí no me habla así»

Todo parecía ir bien en Honduras. Hugo Sierra encendía el fuego y ponía el pescado a cocinar. Pero rápidamente Ana María Aldón se dio cuenta de que los peces estaban sin desescamar y así no se podrían comer: «Esto no está limpio«, le decía a su compañero: «No te lo tomes así. Hazte lo tú, entonces«, le respondía de malas maneras Hugo Sierra. «¿Qué no me lo tome de qué? Solo te he dicho que están sin limpiar«, le respondía la diseñadora.

Pero lejos de calmarse la situación el enfado del ganador de ‘GH Revolution’ no hizo más que ir a peor: «Las cosas no me las dices de ese modo. Todavía que te lo hago y me andas rompiendo las bolas«, dice mientras se aleja del grupo: «¡No te jode! ¡Qué fuerte lo tuyo! Aquí la Reina de la playa«. Ana María Aldón seguía sin entender el origen de la disputa: «Pero si no están limpios, claro que están mal«.

Todo empezó por un pescado qeu estaba sin limpiar | Foto: Telecinco.es

Mientras se iba al otro lado de la playa, Hugo Sierra seguí maldiciendo a sus compañera: «Cuentera, venga. ¡A mí no me hablas así! ¡Ni tú, ni nadie! Termina con el cuento ese que tienes«. Minutos más tarde y mientras se dirige a limpiar el pesado, la mujer de Ortega Cano le explica a Elena que era lo que había ocurrido: «Está la cosa muy tensa pero no le he dicho nada». «Lo que tiene que hacer es estar agradecido«, respondía la madre de Adara Molinero.

Pero las ganas de guerra no iban a terminar ahí y la Paz no va a llegar a reinar entre Hugo Sierra y Ana María Aldón. La diseñadora hablaba con Rocío Flores e Ivana Icardi de que se iba a recoger caracolas para que a la mañana siguiente hubiese algo con lo que ir a pescar. En ese preciso momento su compañero pasa por detrás y se une a la conversación: «Ayer mismo se te olvidó, Ana María. Tú me dijiste que fuera a pescar que tú te encargabas. Y como no fuiste, yo esta mañana tampoco he ido», le echa en cara a su compañera.

Hugo Sierra le echa en cara su s palabras a Ana María Aldón | Foto: Telecinco.es

«Yo fui a por caracolas ahí», le responde Aldón. «Te di tres mías para el grupo y te las quedaste», le echa en cara entonces Hugo Sierra. «¿Cuántas os cojo todos los días?«, apunta Ana María Aldón que tampoco duda en reconocer que había cogido 13 peces que iban a ser el alimento de todo el grupo. Estas palabras hicieron que el enfado de urugayo fuese a más y le confesase que el día anterior no había comido pescado porque siempre está dejando claro que los pescó ella y que los daba al grupo.