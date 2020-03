Gala Caldirola recuerda el fatídico accidente que le pudo costar la vida: «El ojo me lo sujeta una red»

Para todas aquellas personas que sean seguidoras de ‘Mujeres, Hombre y Viceversa’ desde sus inicios seguro que recuerda el día en el que se comunicó que Gala Caldirola, tronista en ese momento, había sufrido un accidente de tráfico. La joven estaba tratando de encontrar el amor en el programa y Emma García comunicó en agosto del año 2012 que la tronista había sufrido un accidente que le podía haber costado la vida.

El rostro de la por entonces presentadora lo decía todo, y es que Gala Caldirola había tenido un grave accidente volviendo de un bolo. En el coche no solo iba ella, también estaba el conocido tronista Santana, y ambos vivieron una situación de lo más complicada. La joven salió despedida del coche por no llevar el cinturón de seguridad y tuvo que enfrentarse a una recuperación muy delicada que la mantuvo alejada de la televisión durante un tiempo.

Gala Caldirola tras su accidente | Foto: telecinco.es

Ahora Gala Caldirola ha recordado en un programa de Chile lo difícil que fue ese momento: «Hay mucha gente que no se pone el cinturón porque piensan que no es necesario. Pero hay que llevarlo siempre porque sino te puede pasar como a mí», decía con la voz entrecortada. «Un día iba en la carretera, por la noche, se nos cruzó un animal y chocamos. Yo no llevaba puesto el cinturón y salí disparada por la ventana», relataba la extronista.

Una recuperación lenta y dolorosa

Sin duda, este accidente supuso un antes y un después en la vida de Gala Caldirola, quien tuvo que someterse a muchas intervenciones e incluso a una reconstrucción facial: «Me fracturé dos vértebras de la espalda, me tocó la ciática y me fracturé toda la parte derecha de la cara. Me tuvieron que hacer una reconstrucción maxilofacial. Aunque no se vea, llevo cuatro placas de titanio y doce tornillos. El ojo derecho me lo sujeta una red de titanio», explicaba.

Gala tiene ahora una vida maravillosa | Instagram

Esta complicada situación quedó atrás y aunque tuvo que salir adelante con mucha fuerza de voluntad, ahora es feliz y tiene una vida maravillosa. La que fuera tronista está casada con el futbolista Mauricio Isla, con el que se ha casado en dos ocasiones, una en Alicante en una ceremonia civil y otra por todo lo alto en Chile y por la Iglesia. Sin duda, la vida le sonría a Gala Caldirola, quien también se ha convertido en madre de una niña.