Gala Met 2021: los looks top de sus invitados antes de celebrarse

Es una de las alfombras rojas más esperadas desde que el mundo se paralizara por culpa de la pandemia del coronavirus. La Gala Met vuelve y lo hace con más fuerza que nunca tras dos años condenada al cierre. Y es que el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York ha tirado, literalmente, la casa por la ventana con una doble gala que llenará de brillo el MET de Nueva York en dos fechas señaladas, una el 13 de septiembre y la siguiente el próximo 22 de mayo. En estas dos citas se presentarán las exposiciones ‘A Lexicon Of Fashion’ y ‘An Anthology Of Fashion’ respectivamente y en ellas se hará un homenaje a los diseñadores más destacados del país.

Como se ha publicado en la página oficial, ya se sabe que los presentadores serán Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka y Amanda Gorman y los presidentes de honor son, como no podía ser de otro modo, Tom Ford y Anna Wintour.

Más allá de lo que es conocido por todos, como siempre la MET Gala llenará de luz y sorpresas la alfombra roja del acto gracias a los estilismos de sus invitados. Y es que son muchos los asistentes VIPs que buscan ser el centro de atención gracias a los looks escogidos para la ocasión. No es casualidad que, días antes de la celebración de esta gala, sean muchos los medios de comunicación que hacen sus particulares apuestas y, sobre todo, se encargan de repasar los looks más llamativos de la fiesta considerada como los ‘Oscar del mundo de la moda’.

En Look también haremos nuestro particular repaso, aunque, en este caso, en vez de mirar hacia atrás, vamos a hablar de los invitados que, hasta el momento, están confirmados como asistentes a la exclusiva fiesta de la moda americana. Según se ha podido saber, el público que asista a la puerta del recinto podrá encontrarse con estrellas como Jennifer Lopez, Lady Gaga, Blake Lively, Kim Kardashian, Harry styles, Taylor Swift o Rihanna, entre otros. Todos ellos grandes personalidades especialistas en llamar la atención por su elección de estilo, como lo será Rosalía de confirmase su asistencia como apuntan los crecientes rumores.

Entre las grandes decepciones de la noche debido a su sonada ausencia se encuentran los nombres de Ben Affleck, que no hará las delicias de los ‘Bennifer fans’ como sucediera en Venecia o Sarah Jessica Parker y Zendaya que han aludido a compromisos profesionales para no pisar el suelo de un acto en el que han sido casi asiduas, como es el caso de la protagonista de ‘Sexo en Nueva York’. La actriz se encuentra en plena producción de ‘And just like that’ la secuela de la exitosa serie de HBO que encumbró a la esposa de Matthew Broderick como icono de estilo. Lejos de quedarnos con lo que resta, repasamos en la víspera al MET Gala 2021 los looks más locos de las celebridades que sí veremos sobre la alfombra roja.