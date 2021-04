Gala Met: ¿conseguirá superar estos 7 looks históricos?

Excéntrica, arte de Alta Costura y mucho caché son tres pilares para entender lo que significa la gala MET. La cita es completamente ineludible en los calendarios anuales hasta el punto de que están considerados los Oscar de la moda. Cada mes de mayo es habitual ver a Anna Wintour y un nutrido elenco de celebrities subir por la escalera del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. No obstante, la pandemia ha cambiado las reglas de todos los juegos y la MET no es una excepción.

El COVID-19 se llevó por delante la edición de 2020, que como otros tantos eventos tuvo que ser suspendido por las restricciones. En cambio, en 2021 sí que se va a realizar pero con novedades muy significativas. La más sensible es que tendrá dos entregas en sendos días diferentes. Primeramente se celebrará en septiembre en vez de en mayo. Se hará aprovechando la celebración de la New York Fashion Week, que se celebrará del 8 al 12 de dicho mes, siempre que la pandemia lo permita. La segunda entrega tendrá lugar unos meses después, en mayo de 2022, volviendo a su fecha original. Han sido la propia editora jefa de Vogue y Andrew Bolton, comisario del Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York los encargados de dar oficialidad a esta noticia.

Esto supone que haya doble ración de gala MET, con las sorpresas que eso conlleva. Lo que a buen seguro no faltará será looks inolvidables, una constante en cada edición. La moda y la extravagancia no faltarán en un acontecimiento que se ha convertido en uno de los eventos fashion más importantes desde su puesta en marcha en 1984. La moda, el cine y la música convergen en una alfombra roja que nos ha dejado estilismos envidiables durante sus últimas ediciones.

Con un primer golpe de memoria, recordamos algunos outfits que se han quedado grabados en nuestra retina. Desde los históricos, como el de Diana de Gales en 1996, creado por John Galliano para Dior, hasta otros más actuales. Asimismo no olvidamos el vestido -tortilla- amarillo de Rihanna realizado por el modista chino Guo Pei y el Oscar de la Renta con falda abullonada de Sarah Jessica Parker, hasta el estilismo futurista del exmatrimonio West-Kardashian creado por Balmain o el sexy jumpsuit negro de rejilla de Alexander Wang que puso en liza Bella Hadid.

Kim Kardashian ha protagonizado momentos únicos sobre la alfombra roja de la gala MET. Por ejemplo, en 2013 posó en un avanzado estado de gestación con un vestido de flores de Givenchy. Lo mismo hizo Beyoncé, que fue una de las pioneras en la utilización de transparencias con pedrería en una red carpet.

Si quieres empezar a calentar motores para la doble gala MET que está por venir, no despegues la vista de la pantalla porque recopilamos los imprescindibles, esos looks sin los que no se entiende la celebración de un acontecimiento que jamás deja indiferente a nadie. Tras un año de descanso, la MET vuelve con más fuerza que nunca. ¿Te la vas a perder?