Gema López se somete al test de inteligencia en Sálvame: «Lo hago sin querer hacerlo»

Miedo a la mofa de sus compañeros y su ego dañado

>Gema López es la quinta colaboradora que se somete al test de inteligencia de Sálvame este verano. La estrategia del programa para acabar con la derrota de audiencias es empezar a examinar a los colaboradores veteranos o que son grandes estrellas. Este verano, el primero fue Kiko Jiménez, después vino Antonio Montero y a continuación vimos a Anabel Pantoja y a María Patiño muy disgustadas con el resultado de su test. Algo que ha hecho que Gema López montara el drama hoy en Sálvame cuando la han comunicado que ella era la siguiente.

La periodista, muy enfadada, ha dicho: «Hago la prueba sin querer hacerla. Diciendo que no me ha gustado cómo se ha jugado con los resultados de mis compañeros: sobre todo con María Patiño y Anabel». Todo apunta a que sabremos el resultado al final de la tarde. Aunque haciendo el test sin ganas y enfadada puede que el resultado no sea el esperado. Y es que los «superdotados» de Sálvame, como Kiko Matamoros o Kiko Hernández a menudo se crecen al ver que sus compañeros no alcanzan un nivel de inteligencia alto.

Hoy se han evitado los cachondeos, sin embargo, Gema López no ha alcanzado el resultado esperado y al final ha obtenido un 110 de coeficiente intelectual. La colaboradora ha intentado justificar esta nota baja para lo que se esperaba de ella y la psicóloga ha secundado esas escusas que Gema daba visiblemente molesta por el resultado.

¿Qué paso con Anabel y con María Patiño para que Gema tenga tanto miedo al resultado del test? Aunque algunos usuarios de las redes sociales apuntan a que su ego tiene mucho que ver con este enfado.

