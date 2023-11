Genoveva y Federico, un lío real

Genoveva Casanova está en el punto de mira de la familia real danesa tras pasar la noche con Federico de Dinamarca.

Genoveva Casanova está en el punto de mira de la familia real danesa tras pasar la noche con Federico de Dinamarca. Y viceversa, ya que mientras la esposa del antedicho estaba en otro país trabajando por la Casa Real de Dinamarca, él estaba en Madrid en casa de Genoveva Casanova poniendo en riesgo su seguridad y a solo unos metros de un famoso hotel de Madrid.

Luego llegó la visita a la exposición de Sorolla con los reyes, pero Federico deambulaba por allí como un turista sin prestarles demasiada atención a los cuadros y mucho menos a su esposa. Ya había sido pillado e intentaba escurrir el bulto, aunque de poco le sirvió.

Ahora bien, ¿cómo supieron los compañeros de la prensa que Federico estaba en un apartamento en Madrid? Según indican, porque fue la propia Genoveva la que llamó a los reporteros para avisarles. Kim Bach, comentarista de la Casa Real danesa, lo tiene claro «No pueden ser tan tontos. Los fotógrafos sabían cuándo iban a venir y a qué restaurante. Es verdad que no se ve contacto físico. Pero hay demasiadas coincidencias, pocas opciones y bastantes probabilidades de que fuera ella quien avisara a los medios. Si no, tendría que ser un amigo. Y luego está el restaurante. Pero ella no habría sido tan estúpida como para reservar una mesa para ella y Federico. Probablemente habría reservado una mesa para ella y un acompañante». Pues eso, que hay un lío real y que la amistad bien podría terminar en otro tipo de relación. Seguiremos informando.

Casa Real Curiosidades #Federico de Dinamarca #Genoveva-Casanova