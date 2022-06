George Michael, un nuevo libro destapa sus adicciones

Los últimos años de George Michael estuvieron marcados por un desgarrador descenso a las sustancias ilegales, especialmente la llamada droga GHB

Después de que el cantante de «Careless Whisper» terminara su 25 Live Tour en 2008, «vivía en una neblina«, según un nuevo libro.

“Dormía hasta media tarde y luego se mantenía drogado casi cada momento que estaba despierto”, escribe James Gavin en la biografía George Michael: A Life, que se publicará el 28 de junio.

Solía concertar citas alimentadas con GHB y llevó porros a medianoche a [Hampstead] Heath, una de las zonas de contactos entre hombres más notables de Europa.

En septiembre de 2008, El líder de Wham! fue descubierto por la policía al acecho en un baño subterráneo de hombres en Heath. Después de registrar a Michael, encontraron marihuana y crack y lo arrestaron.

Meses después, fue arrestado una vez más después de un accidente automovilístico y la policía lo encontró “empapado en sudor” con “los ojos abiertos y las pupilas dilatadas”. Fue el séptimo arresto del cantante en 12 años. Su carnet fue suspendido por cinco años y fue sentenciado a cuatro semanas de prisión.

“Para Michael, el GHB parecía un regalo del cielo”, escribe Gavin. “Además de alimentar su compulsión sexual, hizo que un hombre deprimido y que se despreciaba a sí mismo se sintiera atractivo; trajo alegría donde no había nada. El GHB le dio confianza en Hampstead Heath y con los escorts más intimidantemente sexys. Pero también lo llevó a un nuevo y aterrador nivel de autodestrucción. Es una sustancia más adictiva que la metanfetamina y más peligrosa en todas sus variedades”.

La droga también alimentó la relación intermitente de nueve años de Michael con el actor y acompañante británico de películas para adultos Paul Stag. “Michael le pagó tanto por sex* como por conseguir su nueva droga preferida, GHB”, escribe Gavin. «En los mensajes de texto, lo llamaron ‘champagne’».

Stag entregaría la droga en botellas de champú tamaño viaje y Michael la mezclaría en un vaso de Coca-Cola. “De repente”, recuerda Stag en el libro, “Michael anunciaba: ‘Ya estoy listo. Vamos a tener sex*’”.

“‘Era increíblemente activo sexualmente, y en su mente las drogas equivalían al sexo y el sexo equivalía a las drogas’”. En febrero de 2006, el cantante fue encontrado desplomado en su Mercedes, que estaba parado en diagonal en un carril de tráfico a menos de dos millas de su casa en Regent’s Park. Cuando la policía golpeó la ventana, Michael abrió la puerta, «semiconsciente y murmurando».

Una búsqueda reveló marihuana y GHB en su posesión. Una fuente le dijo al Daily Mirror que los oficiales también descubrieron juguetes sexuales que incluían “una máscara fetichista de cuero negro con tachuelas con ojos de faro y una cremallera en la boca”.

En 2014, el cantante de «I Want Your Sex» sufría continuados ataques de pánico y lucía hinchado por comer en exceso. El 30 de mayo, una persona no identificada lo encontró inconsciente en su bañera en Highgate. Fue una sobredosis de GHB, y no la primera.

Los amigos le rogaron al artista que ingresara a rehabilitación; “Finalmente, un psiquiatra lo convenció”, según el libro. El lugar seleccionado fue Kusnacht Practice, en Zúrich, escribe Gavin, “que era el equivalente para los adictos a un resort continental de cinco estrellas… con un costo de 130 000 euros o más por semana”.

Michael terminó quedándose en Suiza durante la mayor parte de un año, un desvío que le costó «aproximadamente 1,5 millones de libras». Regresó a casa a mediados de 2016 y “volvieron los viejos hábitos”.

El GHB le hizo desear alimentos grasos y el aumento de peso resultante le provocó una enfermedad hepática. Michael fue encontrado muerto a los 53 años el día de Navidad de 2016 en su casa al noroeste de Londres. La causa fue una enfermedad cardíaca (miocardiopatía dilatada con miocarditis) y el hígado graso. El libro parece desmontar el mito y centrarse solo en la parte negativa del artista. Esperamos tu opinión al respecto.

