Georgina Rodríguez celebra muy feliz su 26 cumpleaños: «Pido muchísima salud para mi familia y para mí»

Georgina Rodríguez ha celebrado un cumpleaños muy especial en familia con su pareja y sus hijos, por eso ha querido compartir unas imágenes de cómo ha pasado un día tan importante para ella. A su vez, ha querido escribir unas palabras, diciendo: «Felices 26 para mí, muy felices. No le puedo pedir más a la vida. Solo muchísima salud para mi familia y para mí y poder disfrutarlos siempre. Gracias a todos por vuestras felicitaciones, flores y por tanto amor. Y Gracias a mi marido por haberme dado lo mejor de la vida, nuestros hijos. Os amo».

Junto a una increíble mesa no solo estaba la tarta en la que ha soplado las velas, sino un increíble ramo de rosas rojas y muchas más flores, regalos de su novio y también de su familia, puesto que su hermana y su madre han sido otras de las personas que le han enviado flores. Los pequeños han estado muy emocionados en todo momento, que han cantado ‘cumpleaños feliz‘ junto a su papá hasta que ha soplado las velas.

Cristiano Ronaldo ha publicado una foto de todos juntos y ha querido dedicar unas palabras a su chica, escribiendo en su cuenta de Instagram: «Felicidades mi amor! Te deseo un día muy lindo! Eres una gran mujer y una excelente madre para nuestros hijos. Te quiero mucho cariño!».

Y más allá de la felicitación del futbolista, una de las más especiales que ha recibido ha sido por parte de su hermana, quien ha buscado en el baúl de los recuerdos, haciendo un recopilatorio de fotos de cuando ambas eran unas niñas. Ivana Rodríguez ha dedicado unas palabras a su hermana, poniendo: «Felicidades @georginagio mi querida hermana!!! ? Con un poquito de retraso en este mundo virtual, porque he querido ir al baúl de los recuerdos para recordarte, recordarnos. Y entre fotos a papel pasaron las horas… Qué importante es recordar…! Vaya gozada, es revivir el pasado. Como has podido leer en el ramo de rosas: la vida no sería lo mismo si no hubieras nacido. Gracias al Universo por hacer realidad el sueño de ser hermanas y gracias a ti por dar luz y color a mi vida desde el 27-01-1994. Siempre juntas».

Su suegra también la ha felicitado

Aunque la felicitación ha sido sencilla, Dolores Aveiro, la madre del futbolista luso, ha querido felicitar a su nuera con una foto en la que aparece con ella y también con su hijo, escribiendo unas palabras para la cumpleañera: «Hoy es un día de fiesta y tu cumpleaños @georginagio. Espero que tengas un día muy feliz con nuestros muchachos y que cumplas muchos más, besos».