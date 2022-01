Georgina Rodríguez luce barriguita a golpe de posado en Instagram

A tan solo un paso de hacer crecer a su familia nuevamente, Georgina Rodríguez ha vuelto a acaparar la atención de todos sus seguidores. Fue hace tan solo unos meses cuando la influencer desveló que estaba embarazada nada más y nada menos que de mellizos. Una noticia que llenó de alegría tanto su vida como la de Cristiano Ronaldo, que aguarda la llegada de su niña y su niño como agua de mayo.

Pese a que aún no se habían visto imágenes en las que se percibiera el cambio físico de la modelo, ha sido esta misma mañana cuando Georgina ha hecho públicas dos instantáneas de lo más tiernas en las que sale luciendo curvas premamá. Enfundada en un total look negro y posando la mano sobre su barriguita, la pareja de Cristiano Ronaldo ha posado frente a la cámara para posteriormente postear dos fotos en las que ha escrito: “Tres corazones #shootingday”, dejando entrever que aún nos quedan más resultados por ver de esa esperadísima sesión de fotos.

Fue hace poco más de un año cuando la más conocida como Geo por su círculo cercano expresaba para ¡Hola! que su deseo de maternidad iba in crescendo y esperaba convertirse en madre de nuevo muy pronto. Un sueño que se ha hecho realidad este mismo mes de octubre, cuando a través del mismo medio se hicieron eco de la buena nueva de la hispanoargentina, que después ella misma y su pareja confirmaron a través de sus redes sociales: “Estamos encantados de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conoceros”, escribieron ambos en sus perfiles de Instagram mientras posaban con la ecografía de uno de los embriones. Desde ese momento, las continuas apariciones públicas de la joven han estado marcadas por la fijación de la gente en si tenía o no tripa. Una duda que Rodríguez no quiso solventar al lucir looks amplios y que ha desvelado esta misma mañana a través de su red social.

Pero no solo puede presumir de tener una vida plena en el ámbito personal. En el ámbito profesional, Georgina se ha convertido en uno de los rostros más conocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Un motivo por el cual la influencer sacará a la luz en Netflix su propia docuserie el próximo 27 de enero, con el objetivo de desvelar todos y cada uno de los entresijos de su pasado. Además, la pareja de Cristiano tendrá la oportunidad de hablar sobre cómo ha sido su vida hasta llegar a lo que es a día de hoy, pasando por su infancia y su juventud hasta el momento en el que su vida dio un giro de 180 grados al conocer a Ronaldo. De hecho, hace tan solo unos días era ella misma quien publicaba en Instagram un pequeño adelanto de lo que se podrá ver en la plataforma de entretenimiento en tan solo diez días: “Antes vendía bolsos en Serrano, ahora los colecciona”. Y es que fue precisamente en una tienda de esa lujosa calle madrileña donde cruzó su primera mirada con el futbolista portugués.