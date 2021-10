Georgina Rodríguez tras conocerse su embarazo doble

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han convertido en dos de los protagonistas del día tras anunciarse que van a aumentar la familia. Una noticia que adelantaba ¡Hola! y que pocas horas más tarde la feliz pareja confirmaba a través de sus redes sociales, donde además desvelaba un detalle muy importante: se trata de un embarazo múltiple. Estamos encantados de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conoceros», han escrito los dos en sus perfiles de Instagram junto a una fotografía en la que cada uno posa con la ecografía de uno de los pequeños.

Tras conocer la gran y felicísima noticia, todas las miradas se han centrado en la joven oscense para intentar adivinar si en sus últimas apariciones ya tenía tripita. Lo cierto es que Georgina ha lucido looks amplios en los últimos días para intentar despistar y no dar pistas sobre su estado, pero es cierto que en las últimas semanas ha lucido más curvas. Hace apenas unos días se la podía ver paseando por las calles de Manchester, donde reside actualmente junto a sus pequeños y, al echarles un nuevo vistazo es cierto que se aprecia que su vientre tiene una bonita curva. La joven, que iba vestida con un pantalón vaquero, botas de agua, jersey blanco con cuello cisne y chaqueta negra de cuero, no disimulaba su feliz estado.

Pese a su juventud, solo tiene 27 años, siempre ha tenido muy claro que quiere tener una gran familia. De hecho, va por buen camino y es que con el nacimiento de los dos bebés habrá 6 niños en la familia. El delantero es padre de Cristiano Junior, de 11 años, y de los mellizos Mateo y Eva y, junto a Rodríguez, de Alana Martina y los dos próximos que nazcan. A todos ellos la modelo los considera sus hijos, sacando siempre su faceta más maternal.

Georgina está de 12 semanas, es decir, de 3 meses, por lo que se prevé que los bebés, de los que todavía no se conoce el sexo, nazcan durante la próxima primavera. Otro detalle que se desconoce es dónde vendrán al mundo los pequeños, pues aunque ahora se encuentran residiendo en Reino Unidos los dos están muy ligados a España, tanto por temas laborales como familiares.

Este bebé no es el único que nacerá en la familia en estos meses. La hermana de Georgina, Ivana, y su pareja, Carlos García, conocido por ser el escultor del busto del portugués, también están esperando un hijo. Eso sí, ella está de más meses por lo que será la primera en dar a luz.