Gianmarco denuncia el «bullying» y «violencia psicológica» que sufre por parte de los programas de Telecinco

Sin duda Gianmarco Onestini, que llegó siendo un completo desconocido en la pequeña pantalla española, se acabó convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de la séptima edición de ‘GH VIP’. Su amor en un principio secreto y prohibido con Adara y que finalmente acabó llegando a ser verse dentro de la casa de Guadalix de la Sierra hicieron del italiano uno de los hombres más buscando y su nombre ocupaba decenas de titulares. Pero tras las salida de la casa por parte de Adra como ganadora del reality y la cruda realidad que se estaba viviendo fuera, Onestini dejó de ocupar el corazón de la madrileña y quedó relegado a un segundo plano.

Tras varias entrevistas en Telecinco, el que fue concursante de ‘GH VIP 7’ decidió hacer de nuevo las maletas para irse a su país natal para alejarse del foto mediático que giraba en torno a él en España. Pero, para su desgracia, su nombre no ha desaparecido por ahora de los programas de Mediaset ya que los otros dos integrantes de este triángulo amoroso, Adara y Hugo Sierra, siguen ocupando horas en la pequeña pantalla. Y él también, algo que parece no estar llevando nada bien. «Lo siento mucho si no he estado presente pero me duele mucho», escribía en su cuenta de Isntagram.

Gianmarco llora desconsolado con su hermano en la gala 10 de ‘GH VIP 7’

«Me duele el absurdo bullying que estoy recibiendo por parte de la televisión, que llegan a inventarse por completo las noticias solo para hablar de mí«, continuaba. Estas palabras, pese a no decirlo directamente, harían alusión a un reportaje emitido por ‘Viva la vida’ horas antes (el sábado 4 de enero) en el que una reportera viajaba a su pueblo natal para hablar con los vecino sobre Gianmarco Onestini y demostrar que era mentira todo lo que el italiano había contado sobre su pasado en la televisión española como fue, por ejemplo, el bullying que contó sufrir y al que el italiano ha vuelto a hacer alusión en su escrito.

El apoyo de las redes a Gianmarco

«Un bullying exactamente como hacían conmigo los matones de la escuela cuando era niño. Ahora no estoy bien porque, a pesar de todo, soy humano y la constante falta de respeto y la violencia psicológica causan aún más dolor que una lesión física«, eran sus palabras de denuncia hacia lo que estaba sufriendo por parte de la cadena en la que estuvo trabajando los últimos meses. Estas palabras, junto con la última entrevista de Hugo Sierra en ‘Sábado Deluxe’ en la que llegaron a destapar una falsa información que dio para sentarse como invitado, hicieron que se hiciese trending toppic en Twitter el hashtag #GianmarcoNoEstásSolo.