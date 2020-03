Gianmarco, molesto porque el polígrafo determinó que había coqueteado con la madre de Adara

Adara y Gianmarco están viviendo su historia de amor después de varios meses de lucha y muchos altibajos. La pareja se conoció en la casa de ‘GH VIP 7’ donde no llegó a pasar nada porque ella tenía una relación consolidada con Hugo Sierra. Su amor fue creciendo y, aunque vivieron un gran altibajo al finalizar este programa, ‘El tiempo del descuento’ les sirvió para reconciliarse y darse cuenta de lo mucho que se querían el uno al otro.

Precisamente por eso, la feliz pareja iba tan contenta al plató de ‘Sábado Deluxe’, donde iban a poder estar juntos por primera vez hablando de lo bien que les iba, aunque las circunstancias que les rodean no son las más fáciles. La entrevista se dividió en varias partes y, al principio, Adara estuvo sola hablando de las situaciones tan complicadas que había tenido que vivir con Hugo Sierra y la familia de este.

Adara y Gianmarco durante la entrevista | Foto: telecinco.es

Sin embargo, hubo tiempo para la diversión en ese momento de la entrevista y Jorge Javier Vázquez no dudó en preguntarle si ya habían tenido relaciones sexuales con algo de luz, recordando el momento en el que la ganadora de ‘GH VIP 7’ desvelaba que practicaba sexo siempre con la luz apagada. Con una sonrisa divertida, Adara respondía que sí y que la primera vez había sido perfecta.

La joven explicaba cómo se sentía con una sonrisa de lo más graciosa: «La primera vez fue en un hotel por la noche. La luz fue la del baño. Cuando son tan pasionales contigo, cuando sientes que le gustas tanto a una persona, tú te sientes increíble y dejas que encienda la luz. Me da mucha vergüenza incrementar la luz. Cambiamos de hora pero bajo la persiana un poco», añadía divertida.

De la diversión a la tensión

Después de la entrevista llegó el turno del polígrafo, en el que ambos habían respondido a cuestiones que podían dejarles en mal lugar. Esto fue precisamente lo que le sucedió a Gianmarco Onestini, que tuvo que responder a la pregunta de si le había confesado su atracción por la madre de Adara a Antonio David, algo que se cuestionó mucho hace semanas. El italiano aseguró que no y el polígrafo determinó que mentía. La cara de Adara fue todo un poema.

Adara, seria el escuchar el polígrafo | Foto: telecinco.es

«Que es guapa sí pero sentir atracción no», decía tajante Gianmarco. Adara, por su parte, decía: «Me he quedado… No me hace gracia, pero confío en él. Me he quedado un poquito sin voz. Va a ser motivo de conversación. No pasa nada, solo para hablarlo». Además, esto se remató con una pregunta en la que se decía que si Gianmarco había coqueteado con Elena y salió que sí, dejando la situación cuanto menos, tensa.

Para destensar este momento, vinieron otras preguntas más divertidas con las que retomaron el cariño que se tenían y lo bien que estaban juntos, aunque Gianmarco ya no estuvo como al principio: «No me han gustado estas dos cosas. Me está alterando. No me gusta esto». Tras esto, hubo una pregunta que le hizo recuperar la sonrisa: «¿Gianmarco es más pasional en la cama que Hugo?», a lo que Adara respondió que sí y decía la verdad. Los y las colaboradoras trataban de indagar qué era lo que tenía el italiano con mucha comedia y Adara solo acertó a decir: «La forma de tocar, de agarrar…», decía con una risa nerviosa.