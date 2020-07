Gianmarco Onestini carga contra Alba Carrillo, Adara, Este Grande y Nuria meses después de ‘GH VIP 7’

Este mismo jueves 2 de julio Gianmarco Onestini volvía con un nuevo vídeo a su canal de Mtmad en medio de toda la polémica que ha generado la última noticia sobre su última novia, Adara, quien ha confirmado que está empezando una relación con Rodri Fuertes. Este hecho confirma así el motivo por el que, tres meses atrás, el italiano había decidido poner fin a su turbulenta relación. Pero para desgracia de sus seguidores, este nuevo capítulo en su canal no es hablando sobre este hecho, aunque si aparezca Adara de por medio.

Gianmarco Onestini ha mandado un mensaje de apoyo a Mila Ximénez | Foto: Mtmad

El italiano ha querido hacer el ‘tag de las compañeras de ‘GH VIP», es decir, fue respondiendo a diferentes preguntas que le formularon sus seguidores respecto a todas las chicas con las que convivió en la famosa casa de Guadalix de la Sierra durante ‘GH VIP 7’ y ‘El tiempo del descuento’. La primera pregunta y casi obligatoria es sobre con quién tiene relación medio años después de poner fin a esa aventura televisiva. Y para sorpresa de mucho, el italiano asegura no tener relación con nadie.

¿Con quién mantiene relación de sus compañeras?

«Cada uno ha tomado su camino, cada uno está haciendo sus cosas«, reconoce Onestini a la cámara. Eso sí, este hecho no significa que esté totalmente desconectado de lo que ocurre en sus vidas y por ello ha reconocido que tras conocer la dura noticia de que Mila Ximénez tiene cáncer de pulmón no ha dudado en mandarle un mensaje de cariño. Primero, en privado, y ahora también a través de su canal: «Estoy con ella, estamos todos con ella y que esperamos que todo pase y que vuelva más fuerte que antes«, y dejaba atrás cualquier tipo de mala relación entre ellos: «Lo que pasa dentro de un reality no cuenta y lo importante es que vuelvas a estar bien».

A raíz de esto mismo, el italiano ha confesado que el también ha vivido el cáncer muy de cerca y que esto le ha enseñado una lección de vida muy importante: «Yo he perdido a un familiar por este tema y sé que son difíciles estos momentos. Muchas veces nos quejamos de tonterías y no nos damos cuenta de que al final uno tiene que disfrutar de la vida en cada momento porque nunca se sabe», les aconsejaba así a sus seguidores.

Gianmarco Onestini todavía le guarda rencor a Alba Carrillo por su comportamiento | Foto: Mtmad

Las preguntas de este particular ‘tag’ seguían por los derroteros de las malas relaciones que el italiano podría tener con sus compañeras: «¿Con quién tienes una cuenta pendiente? ¿Qué tienes que decirle?«, era la segunda pregunta. Y el futuro cantante no ha dudado en mojarse al respecto. La primera mención fue para Nuria, cuyos intentos para que no retomase su relación con Adara tras salir del reality no le parecieron de buena compañera. Por el mismo camino va su distanciamiento con Anabel Pantoja. La colaboradora de ‘Sálvame’, en palabras del propio Gianmarco: «me ha decepcionado el hecho de que también en el reality se unió mucho a Kiko Jiménez y si antes teníamos una buena relación ella se puso más del otro lado y me ha dolido», asegura.

Alba Carrillo se lleva la peor parte

Pero sin ninguna duda a la que menos estima tiene de todas es a Alba Carrillo. El italiano ha dudado en cargar duramente contra la modelo: «Me ha llamado con un nombre que no me ha gustado nada y cuando gané estaba un poco despechada. Me ha dicho cosas muy feas y me ha parecido fatal«, y no ha dudado en mandarle también un consejo a por si en algún momento ve el vídeo: «Insultar a los demás no te lleva a ningún lado. Y un consejo: baila, canta y ríe más«.

Según Gianmarco Onestini, Estela Grande es la que peor carácter tiene | Foto: Mtmad

Y de sus compañeras, ¿con quién se casaría, con quién se acostaría y a quién mataría? El italiano parece tenerlo claro: pese a que no volvería a retomar su relación con Adara Molinero, si tuviese que casarse o acostarse sería con la que fue su novia porque ya la conoce en esos terrenos. Y viendo lo que respondió con anterioridad, esta claro que la última opción es para Alba Carrillo: «No me gustó que no formase parte de mi fiesta de cumpleaños y tampoco los insultos que me ha dedicado. Tengo millones de razones«, asegura.

Tiene bloqueadas en redes a algunas de sus compañeras

Teniendo todo esto en cuenta, ¿hay alguna de sus compañeras que se haya ganado su simpatía como para mantener alguna buena relación de amistad? Pues parece ser que sí: «Creo que podría ser Irene Junquera«, reconoce a pesar de no tenerla ahora mismo: «Es una chica a la que le gusta mucho reír y además es muy tranquila, educada». Y si la presentadora se ha llevado tantos halagos, Estela Grande es la otra cara de la misma moneda: «Quien tiene peor carácter es Estela«, reconoce: «Es muy perfeccionista y dentro de la casa estaba muy alterada. Además, a veces dice una cosa y luego dice otra».

El italiano parece haberse quedado más que satisfecho con convivir con ellas durante los dos realities que no ha querido volver a saber nada de ellas. Tal es el nivel que ni siquiera las sigue en redes sociales para saber cómo les va la vida. Y no solo, sino que algunas no solo no se han ganado el follow de Gianmarco Onestino, sino que se han llevado el bloqueo. Eso sí, la única que generó un poco de interés en él fue Anabel Pantoja y sus ya famosos vídeos bailando durante el confinamiento: «Ella estaba bailando y es graciosa y le gusta disfrutar», dice entre risas.