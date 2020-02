Gianmarco Onestini y su promesa a Adara Molinero

Gianmarco Onestini ha confirmado que sigue enamorado de Adara e incluso le ha hecho una promesa desde dentro de la casa.

Gianmarco Onestini ha confirmado que sigue enamorado de Adara e incluso le ha hecho una promesa desde dentro de la casa. Inmerso en el programa de radio de la prueba semanal, el italiano comentaba «Quiero dedicarle esta canción a una persona muy especial. Es una persona súper importante para mí que ahora está lejos de mí y que me hace muchísima falta».

«Le quiero decir que, aunque estemos lejos, ella siempre está cerca de mí y me acuerdo siempre ella. Te juro que la primera cosa que haré cuando salga es estar contigo contra todo y contra todos, pero contigo».

«Cada día me acuerdo de todos los momentos que hemos vivido aquí dentro de esta casa. Hoy estaba en la cocina y me ha venido a la mente cuando hicimos nuestra primera pizza juntos. ¿Te acuerdas? Estábamos llenos de harina, pero yo estaba tan feliz estando contigo que no me importaba el resto. Estábamos juntos y eso era lo único importante» comentaba el antedicho en una carta de amor muy bien recibida por parte de su enamorada.

Teniendo en cuenta que esta sigue de bolos y que va a separarse de Hugo, todo parece indicar que cuando Gianmarco salga de la casa (por cierto, ¿qué pinta ahí si tenía que arreglar cuentas con Adara y esta lleva en su casa 15 días?) tendrá el terreno totalmente preparado para consumar su amor por la azafata. A ver cuánto tiempo tardan en hacer caja a costa de ese primer encuentro y del resto de su vida íntima.

