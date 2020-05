Gianmarco se emociona al recordar a Adara: «La he amado muchísimo y no va a salir de mi corazón»

Después de que Adara decidiera cerrar su canal de Mtmad por la presión que sentía tras su ruptura con Gianmarco, precisamente el italiano acaba de estrenar su propio canal bajo el nombre de ‘Maracaná’, palabra con la que se refería a la relación que tenía con la madrileña en ‘GH VIP 7’. Tras llevar todas estas semanas recibiendo múltiples mensajes en los que se interesaban por su estado anímico, por cómo es su nueva vida en Italia y qué siente ahora mismo por su ex, Gianmarco ha contestado a todas esas dudas.

Lo primero que ha querido dejar claro es que, a pesar de todo lo que haya pasado o dejado de pasar, no odia a Adara: «A pesar de que me haya tomado el pelo y me haya hecho mucho daño, no logro sentir nada malo hacia ella. Ha sido un viaje corto pero intenso y yo he sentido emociones muy fuertes que no sentía desde hace muchísimo tiempo. Es una persona que he amado muchísimo y no va a salir de mi corazón».

Gianmarco y Adara se besan en la Gala 5 de ‘El tiempo del descuento’

De hecho parece que no consigue olvidarse de ella: «No es fácil dormir, tengo muchos pensamiento y mucho estrés. Me vienen a la cabeza muchos recuerdos, el otro día vi vídeos de ‘GH VIP’ cuando estábamos juntos,… volver a ver todo me ha hecho emocionarme y volver a pensar en momentos que para mí han sido muy bonitos y son inolvidables. Momentos bonitos que no me los va a borrar nadie».

Unas emociones que incluso, como se ha podido ver en sus ojos, le llevan a seguir emocionándose porque «solo con mirarla me llenaba y he vuelto a sentir algo que me hacía sentir muy bien«. Entonces ha empezado a recordar cómo se desarrolló su historia de amor, tanto los momentos buenos como los momentos complicados, recordando lo que «he luchado y sufrido» por poder tener una relación con ella.

Gianmarco: «No guardo rencor a Adara»

Y tras superar todo ellos, después de ‘El tiempo del descuento’, comenzaron una relación y una convivencia que se desmoró cuando Gianmarco descubrió «las mentiras que me había contado» tanto sobre el tiempo que pasó entre ‘GH VIP 7’ y ese otro reality de reencuentros, así como sobre cómo se tomaba la relación de Hugo con Ivana o sus diferentes comportamientos: «Cuando había cámaras era muy cariñosa pero cuando estábamos solos era muy fría, estaba mucho rato con el móvil, iba a su bola, la veía muy diferente. Este es un tema del que hablábamos mucho».

Gianmarco emocionado al hablar de Adara / Mtmad.es

Pero lo que le hizo decir ‘basta’ al italiano fue el hecho de que descubriera unos mensajes que Adara se intercambiaba con otro chico: «Cuando vi que coqueteaba con otra persona me quedé muerto. Con todo lo que he luchado y dejado, ¿ahora estás tonteando con otro chico? Era algo que no podía entender. Le dije que yo nunca lo hubiera hecho porque estaba enamorada de ella y quería estar con ella. Para mí era una falta de respeto y no valorar todo lo que había hecho. No voy a tener rencor pero tampoco lo puedo olvidar», decía.

Y ahora lo que no entiende en cómo su ex puede decir que está de nuevo ilusionada por alguien tan temprano: «Hay personas que en una semana se vuelven a ilusionar pero yo no soy así. Ella había dicho que no se acuerde de mí, reírse de eso es un poco despreciar todo lo que hemos vivido. Yo me acuerdo de ella, es una persona que siempre estará en mi corazón. Su nueva ilusión estoy contenta con ella, no sé quién, nunca había visto a este tío y no me importa un carajo. Lo único que pueda decir es que espero que sean felices y le deseo lo mejor y ya está«. Unas palabras con las que parecía refererirse a Cristian ATM, que ha querido dejar ya claro públicamente que no tiene absolutamente nada con Adara.