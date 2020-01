Gianmarco y Adara se besan en ‘El tiempo del descuento’: «No me puedo controlar»

Después de muchas idas y venidas, y de muchas discusiones dentro de la casa, Adara Molinero y Gianmarco Onestini por fin se han terminado besando. La ganadora de ‘GH VIP 7’ ha terminado rindiéndose ante los encantos del italiano a pesar de haber intentado por todos los medios controlar sus sentimientos, especialmente después de revelarle al Maestro Joao que le prometió a su expareja Hugo Sierra que «no haría nada» con Gianmarco.

La pasada noche del 18 de enero, Onestini se acercó a la cama de la exazafata para preguntarle el motivo por el que se encontraba mal y estaba llorando: «Pensaba que podía controlar la situación, pero no puedo», le confesaba Molinero a lo que Gianmarco le respondía que el tampoco podía controlarse: «Yo tampoco puedo, me gustas tanto…», le dijo el italiano, segundos antes de abalanzarse sobre la ganadora y besarla.

Adara y Gianmarco besándose en ‘El tiempo del descuento’| Foto: Telecinco.es

Tras el apasionado beso que se dieron los dos concursantes, Adara le quiso preguntar a Onestini si a él le importaba lo que pensaría su madre de esta relación: «Sinceramente no me importa», dijo el italiano a lo que la ganadora se quedó muy sorprendida: «Pues es mi madre», le recriminaba. «Es tu madre, no es mi mujer», le aclaró Gianmarco, algo que no le sirvió de consuelo a la exazafata ya que ella decía que le importaba lo que «piensen» los padres del italiano sobre ella: «Ya pero tu madre cuando salí podría haber sido mas simpática antes de poner prejuicios», le recordó.

La reacción de la familia de Adara

Una vez se conoció la noticia del beso, el equipo de ‘Socialité’ se puso en contacto con Elena, la madre de Adara, para conocer su opinión al respecto, sin embargo, por primera vez en la historia, la madre de la ganadora no quiso pronunciarse: «No tengo nada qué decir, de verdad, no lo comento, prefiero no opinar», aseguraba.

La madre de Adara y Gianmarco| Foto: Telecinco.es

Sin embargo, la que sí que habló fue su tía Pilu, quien parece ser más comprensiva con la ganadora: «Otra vez, madre mía… que haga lo que quiera, hay veces que no se pueden controlar los sentimientos. Está enamorada, qué le vamos a hacer, está hasta las trancas, se intenta controlar, pero no puede», aseguraba la hermana del padre de Adara.

No obstante, la única persona que queda por opinar sobre este beso es Hugo Sierra, y después de que Molinero le confesase al vidente que le preocupaba lo que el ganador de ‘GH Revolution’ pensase sobre ella, queda bastante claro que no le gustará este beso. Sin embargo, Dinio aseguró que había hablado con Sierra y que este le dijo que solo pretendía hacer dinero con esta historia: «A mí Hugo me dijo ‘Bro esto ya no tiene arreglo, ahora yo voy a ganar dinero'», afirmó el cantante de ‘Haciendo el amor’.