Gianmarco y su cursilería a la hora de felicitar a Adara por su cumpleaños

Gianmarco Onestini confirmaba ayer que es un cursi de mil pares de narices y que su relación con Adara no se la cree ni él. Veintisiete cumplía la antedicha que recibía el siguiente mensaje de su pareja, o lo que sea.

«Aunque pase el tiempo, tú sigues siendo única y bellísima y no puedo hacer otra cosa que amarte cada día más. Feliz cumple amore mio, feliz cumpleaños a la persona que hace mejor cada día de mi vida. Ti amo» pues eso.

Adara no ha dejado nunca de decir que tiene muchos planes con Gianmarco, pero, de momento, no ha cumplido ninguno. Ni su madre, ni el padre de su hijo están en Mallorca por lo que no tiene excusa alguna para vivir su amor como prefiera. ¿Por qué no hay imágenes de la pareja en su vida diaria? ¿Por qué tanto secretismo?

Pues porque parece estar más que claro que este paripé es ya tan inverosímil como lo fue en la casa de Gran Hermano. Además, la gasolina de ambos son los comentarios que pueden ir haciendo sobre la relación de Hugo con Ivana (cien mil millones de veces más madura que Adara) y las evoluciones de Elena en Honduras.

Gianmarco es un florero que no aporta absolutamente nada por lo que habrá que tirar de guión o de estratagema de Telecinco para devolverle al candelero. Lo malo es que quizá el personal esté ya un poco harto del italiano que se hacía el tonto y que se está forrando a costa de una relación sentimental que ya veremos cómo termina.

