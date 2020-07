Gigi Hadid presume de embarazo por primera vez: «No es algo que necesite compartir»

Por fin Gigi Hadid ha posado presumiendo de su tripita de embarazada por primera vez. Después de que se conociera que está esperando su primer hijo, su seguidores han esperado impacientes para poder ver esta imagen, mostrando con naturalidad la evolución de su embarazo.

Gigi Hadid presumiendo de su embarazo/ Foto: Instagram

Hasta el momento la modelo había escondido su silueta por completo, puesto que la celebración del cumpleaños de una de sus amigas había utilizado emoticonos para esconder sus curvas premamá. Ha sido en un vídeo en directo compartido en las redes sociales, en concreto en su cuenta de Instagram, cuando por fin ha cumplido los deseos de sus seguidores. En este vídeo ha promocionado su nuevo número de la revista V, y ha sido ahí donde ha dejado su barriga al descubierto, sin abrochar la camisa que llevaba.

Ha sido en este vídeo donde ha contado el motivo por el que hasta el momento no había presumido de su embarazo, haciendo alusión a la crisis del coronavirus: «Creo que muchas personas están confundidas al pensar el por qué no comparto más cosas, pero estoy embarazada durante una pandemia. Obviamente mi embarazo no es la noticia más importante del mundo y esa es la razón por la que sentí que no es realmente algo que necesito compartir más allá de mi familia y amigos«.

Gigi Hadid y Zayn Malik en un desfile de Londres

Durante los últimos meses ha estado más desaparecida de la cuenta de las redes sociales, y ha matizado qué quieres compartir cosas que sirvan para ayudar a otras personas en estos momentos tan complicados. Por otro lado, en cierto modo ha hablado de la toxicidad de las redes, añadiendo que no quiere sentirse guapa todo el tiempo para tener que subir algo. «Compartiré cosas en el futuro, pero simplemente no tengo prisa por hacerlo. Ahora solo quiero escribir en mi diario, no despertarme todos los días y pensar que tengo que estar guapa y publicar algo», ha dicho al respecto.

Muy discreta durante la gestación

En cuanto a su embarazo no ha contado más detalles, puesto que no se sabe cuándo saldrá de cuentas ni el sexo del bebé que espera junto a Zyan Malik, con el que ha pasado la cuarentena al lado de sus hermanos y su madre.